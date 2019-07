“De stem van Simba uit je favoriete kinderfilm zijn: gewoon fan-tas-tisch” Jongensdroom van Lander Severins (23) uit Zoersel komt uit Toon Verheijen

18 juli 2019

17u14 0 Zoersel Een kinderdroom van de 23-jarige theatermaker Lander Severins uit Zoersel is in vervulling gegaan. Voor de Vlaamse versie van de remake van The Lion King heeft Lander de eer gekregen om de stem te mogen zijn van Simba, een van de hoofdrollen in de film. “Ik was als kind al enorme fan van de film. Deze nieuwe versie is nog beter en daar een rol in mogen spelen is gewoon geweldig.”

De nieuwe verfilming van The Lion King is eerder deze week in première gegaan. Al wie de komende dagen of weken de film gaat zien, zal in de Vlaamse versie de stem van Lander Severins horen. De theatermaker uit Zoersel ziet daarmee een kinderdroom in vervulling gaan. De 23-jarige Lander is onder meer bekend van het cabaretduo Grof Geschud, zijn debuutvoorstelling ‘Maanlander’ en het Eén-programma ‘Voor de Leeuwen’. In het najaar van 2019 debuteert hij als deel van het duo Grof Geschud met de voorstelling ‘Lijmen’. “Ik was ooit met een project bezig en had toen al vernomen dat er een verfilming zou komen van The Lion King”, vertelt Lander. “Ik zei toen nog tegen de regisseur: moest jij ooit betrokken geraken bij het project, denk dan alsjeblieft aan mij. Al is het maar de stem van een impala ofzo in de achtergrond. Enkele maanden later kreeg ik een telefoontje: ‘we hebben helaas geen rol als impala, maar zie je de stem van Simba zitten?’. Ik was dolgelukkig! Fantastisch gewoon om te mogen deel uitmaken van de film.”

Stemmenwerk

Als theatermaker heeft Lander ook al heel wat stemmenwerk verricht voor andere films en series, maar toen hij woensdagavond naar de première trok met zijn vriendin en in een grote filmzaal zijn stem hoorde als Simba, deed hem dat toch een beetje rillingen krijgen. “Het gaf een geweldig gevoel”, geeft Lander toe. “Ik heb mezelf in mijn arm moeten knijpen. Je lievelingsfilm als kind en dan die rol mogen spelen. Het is ook een fantastisch mooi gemaakte film. Het realisme, de emoties, de pijn en het gevecht van de personages komt nog beter tot uiting. Een echte aanrader.”

Krullen

Dat ze bij Lander terechtkwamen komt door zijn ervaring met stemmenwerk, maar zelf denkt hij ook dat het een beetje typecasting was. “Al heel mijn leven noemen mensen mij Simba. Door mijn warrige krullen denk ik. Ik ben SDI Media en Disney heel dankbaar dat ik hier deel mag van uitmaken. De geweldige regie van Frank Hoelen haalt altijd het beste in iemand naar boven.” Naast de stem van Lander zijn ook die van Charlotte Campion als Nala, Marc Peeters als Mufasa, Hans Peter Janssens als Scar, Mike Wauters als Pumbaa en Laurenz Hoorelbeke als Timon te horen.

Lander Severins studeerde cabaret aan de Koningstheateracademie in ’s-Hertogenbosch. In juni 2018 studeerde hij er met de grootste onderscheiding af met het cabaretduo Grof Geschud, in een regie van o.a. Raf Walschaerts. Lander is onder meer bekend van het Eén-programma ‘Voor de Leeuwen’, waarin de nieuwe generatie komisch talent een podium kreeg en waardoor Bart Peeters alvast fan is. Grof Geschud gaat dit najaar op tournee in Vlaanderen en Nederland. Meer info op https://grofgeschud.eu/nieuwsenspeellijst.html. De Belgische première is in november in Arenberg.