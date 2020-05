Zo zal je vanaf vandaag moeten winkelen Bij al te grote drukte zullen bepaalde steden hun winkelstraten dichtgooien Luc Beernaert

11 mei 2020

07u50 850 Aan de rechterkant van de straat stappen, behalve in sommige straten van Oostende. Wachten tot het pashokje is ontsmet. Niet langer dan een halfuurtje in de winkel blijven en rechts afslaan wanneer je de winkel uitkomt: ziehier hoe je shoppingtripje er vanaf vandaag zal uitzien.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf vandaag gaan de winkels weer open, en dat zal voor velen een opluchting zijn. Alleen: winkelen wordt een andere ervaring dan wat we gewend waren. De Nationale Veiligheidsraad bepaalde de versoepeling van de lockdown, maar het zijn de lokale besturen die dat in de praktijk moesten vertalen. Uiteraard gelden in de eerste plaats de basisregels: anderhalve meter afstand houden, alleen winkelen en maximum één klant per 10 vierkante meter.

In kledingwinkels gelden bijzondere regels: winkeliers moeten handgel en handschoenen voorzien voor klanten, paskamers alternerend openen en na elke pasbeurt volledig ontsmetten. Kan dat niet, dan moeten de paskamers gesloten worden. Gepaste maar niet aangekochte kledij mag pas de volgende dag terug in de winkel gehangen worden. Klanten krijgen ook het advies mee kleren voor gebruik te wassen.



Hieronder de maatregelen die Brussel en de Vlaamse centrumsteden reeds hebben genomen.

Antwerpen

In grote winkelstraten zoals de Meir zullen pijlen op de grond de looprichting aangeven: rechts de winkel in en rechts er weer uit. Oversteken mag, maar dan moet je aan de overkant weer in de juiste richting verder. Fietsers zullen op drukke momenten aangemaand worden af te stappen. In smalle winkelstraten wordt eenrichtingsverkeer overwogen.

Ook wordt overwogen in bijvoorbeeld de Nationalestraat enkele parkeerplaatsen weg te halen zodat voetgangers meer ruimte krijgen. Voor uw sanitaire stop stellen de shoppingcentra in de Stadsfeestzaal en de Grand Bazar hun toiletten ter beschikking.

Blankenberge

In de Kerkstraat komen toegangspoortjes. Is er te veel volk, dan gaat de winkelstraat dicht. Ook voor de dijk of het strand wordt de maatregel overwogen.

Brugge

Tussen 13 en 18 uur zal je met de wagen niet meer door de Steenstraat, Noordzandstraat en Geldmuntstraat kunnen: dat worden verkeersvrije winkelstraten waar voetgangers worden aangeraden de pijlen te volgen. Je zal er op de rijbaan kunnen lopen, zodat elke winkelier een wachtzone kan voorzien met hekken of linten. Op verschillende plaatsen zal je je handen kunnen ontsmetten en er komen ook mondmaskerautomaten. Meent de politie dat er te veel volk is, dan kan de toegang tot de winkelstraten je geweigerd worden.

Brussel

De Nieuwstraat wordt met nadarhekken opgedeeld in twee helften. Op elke helft zal je in een richting mogen wandelen. Op een drietal plaatsen komt een sas waarlangs je van richting kan veranderen. Er komen markeringen op de grond om de wachtrijen voor de winkels te regelen.

Genk

Nog voor de heropening krijgen handelaars een pakket met vloerstickers om klanten ordelijk te laten aanschuiven, herbruikbare mondmaskers en een brochure met firma’s die plexiglas plaatsen. De stad coördineert daarvoor een naaiactie. Vanaf 16 mei voorziet Genk ook veiligheidspakketten voor bezoekers van het centrum. Het gaat om een ‘goodiebag’ met handgel, een mondmasker en alle voorschriften. Er komen ook hygiënecoaches die alles in de gaten houden.

Gent

Het Gentse stadscentrum is autovrij. In de grote winkelstraten worden looprichtingen ingevoerd, aangegeven met markeringen op de grond. Mobiele LED-schermen geven info en op grote pleinen zoals de Korenmarkt komen wasbekkens waar je je handen kan wassen. In smallere winkelstraten wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd en zullen ‘winkelstraatbegeleiders’ de shoppers sensibiliseren en wegwijs maken. Indien de stad té vol loopt, zal de politie mensen die toch nog de stad in willen rechtsomkeer laten maken.

Hasselt

Het centrum wordt autoluw en online zal een livestream van de binnenstad te zien zijn. Op die camerabeelden uit de winkelstraten kan iedereen zien hoe druk het er is. Steegjes waar geen vitrines of toegangen van handelszaken zijn, worden deels afgesloten of voorzien van looprichtingen.

Kortrijk

Het winkelwandelgebied krijgt door stewards bemande toegangspoorten, waar handgel zal staan om je handen te ontsmetten. Er komen ook verplicht te volgen looplijnen in de winkelstraten. Voor de winkels komen er wachtzones waar shoppers 1,5 meter uit elkaar blijven. De politie zet coronapatrouilles in, om na te gaan of iedereen de regels volgt.

Leuven

Alvast worden zwerffietsen weggehaald om een vlotte doorgang op de stoepen te garanderen. Waar nodig, zal eenrichtingsverkeer voor voetgangers ingericht worden. Er worden 500 extra fietsplaatsen voorzien rond het winkelwandelgebied. Gemeenschapswachten en coaches worden ingezet om mensen te sensibiliseren en te begeleiden.

Mechelen

In de Bruul komen twee wandelstroken met eenrichtingsverkeer. Winkels moeten aanschuifzones mét permanente begeleiding voorzien.

Oostende

Oostende zal het aantal shoppers in de winkelstraten tellen, zodat iedereen op een app in realtime kan volgen hoe druk het is. In de drukste winkelstraten komt eenrichtingsverkeer. Er komen ook sanitaire stations waar je je handen kan wassen. In de straten waar er verkeer is, moet je telkens het linkse voetpad nemen. “Omwille van de verkeersveiligheid”, verklaart burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Sint-Truiden

Looprichtingen maken duidelijk hoe je door de winkelstraten moet stappen. Het stadsbestuur wil ook zogenaamde ‘coco’s’ inzetten, coronaconsulenten die de handelaars helpen met al hun vragen over veiligheid.

Turnhout

De Leopoldstraat en de Sint-Antoniusstraat worden tijdelijk als woonerf ingericht, waardoor voetgangers de hele breedte van de rijbaan mogen gebruiken en ze elkaar op veilige afstand kunnen kruisen. Voertuigen mogen er maximaal 20 kilometer per uur rijden. Waar dat niet mogelijk is, worden vaste looprichtingen vastgelegd. Winkeliers krijgen ook stickers om buiten de wachtrijen aan te duiden, zo dicht mogelijk tegen de gevels.

Lees ook: Meegraaien, betalen en weer buiten: vrouwen moeten straks winkelen als mannen (+)