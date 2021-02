Zo maak je van Valentijnsdag toch een onvergetelijke editie: handboeien, blind tastings en slagroom, maar bovenal culinair genot

meerhout Klas van eerste leerjaar van basis­school De Duizend­poot in quarantai­ne na enkele besmettin­gen bij leerlingen

5 februari In één klas van het eerste leerjaar in de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot, in de vestiging van de Schoolstraat in het centrum van Meerhout, zijn enkele kinderen besmet met Covid-19. De kinderen werden vrijdag nog allemaal getest en zijn in quarantaine geplaatst.