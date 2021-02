Zo maak je er toch een onvergetelijke Valentijn van, met lekker eten en cadeautjes uit de buurt!

Heule/Kortrijk Legendari­sche ambulan­cier ‘Samson’ op rust: “Gasont­plof­fing in Ghisleng­hien heeft het meeste indruk op me nagelaten”

7:32 Hij was door een arbeidsongeval al even uit beeld verdwenen, maar nu is hij ook echt met pensioen: ‘Samson van den 100’. Geert Felhoen (60), de bekendste brandweerman-ambulancier van Kortrijk en ver daarbuiten, kapt er definitief mee. “Als brandweerman maak je heftige dingen mee. Mensen die sterven terwijl je ze probeert te redden, verdronken slachtoffers, mensen die uit het leven stapten, noem maar op. Maar ik kon het leed waarmee we geconfronteerd werden bijna altijd van me afzetten.” Een uitgebreide babbel over een opvallende carrière.