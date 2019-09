Streekproduct Gesponsorde inhoud Zo lekker is de herfst: witte en zoete haring, proef de zee op je bord

30 september 2019

Witte haring (of bakharing) en zoete haring (ook gekend als lammeke zoet) zijn typisch Vlaamse haringspecialiteiten die in de herfst absoluut eens op je bord moeten belanden: boordevol omega-3 - dus supergezond - maar vooral ook boordevol smaak, dankzij de verschillende manieren van drogen en roken. Een aanrader recht uit zee!

Ieder zijn haring

Sinds mensenheugenis wordt in de Noordzee volop haring gevangen om als gezond en lekker maal op ons bord te belanden. Om de uitgebreide vangsten lang te kunnen bewaren worden nog steeds ambachtelijke bewaarmethoden ingezet, zoals pekelen en roken. Elke streek - van Scandinavië over het Verenigd Koninkrijk en Nederland tot het noorden van Frankrijk - kent daarbij zijn eigen specialiteiten. In Vlaanderen zijn vooral witte haring en zoete haring typische lekkernijen.

Witte haring, gepekeld en gedroogd

Zowel voor witte haring als voor zoete haring gebruiken onze plaatselijke rokerijen volle, geslachtsrijpe haring die in oktober en november wordt gevangen. De vissen worden gepekeld, op spitten gestoken en intensief gedroogd. Het resultaat van dit proces is de Vlaamse witte haring, zo genoemd omwille van de witte glans die de gedroogde vis nog heeft. Omdat witte haring voor consumptie meestal nog gebakken wordt, is hij ook gekend onder de naam ‘bakharing’.

Zoete haring, licht gerookt

Om de zogenaamde ‘zoete’ haring te bekomen gaat het bewerkingsproces nog een stapje verder: na het pekelen en drogen wordt de haring koud gerookt met beukenhout. Maar anders dan bij een volledig gerookte, bruine haring (die door het lange roken zout gaat smaken) duurt het roken van deze Vlaamse haring niet zo lang, en blijft de haring dus ‘zoet’.

Weetje!

Haring is niet alleen lekker, maar ook supergezond. De vette vis bevat immers veel omega-3 vetzuren. Goed voor hart en bloedvaten dus!

Traditioneel, of toch liever feestelijk?

Witte haring wordt traditioneel in de pan opgewarmd en puur met brood of met een aardappel in de schil en botersaus verorberd.

Zoete haring is heerlijk in combinatie met een vinaigrette en ajuintjes op gekookte aardappel. Simpele, pure kost dus.

Maar ook als feestelijk hapje komt witte en zoete haring uitstekend tot zijn recht.

• een feestrecept om van te smullen:

Cannelloni van boerenpaté uit Veurne en filet d’Anvers, met witte haring en gerookte heilbot

Fan van streekproducten!

Tenminste, dat is de bedoeling: Vlaanderen telt talloze traditionele streekproducten die het verdienen om regelmatig op ons bord te belanden. Met het streeklabel willen we deze streekproducten helpen promoten: niet alleen worden ze zo herkenbaar voor de klant, de producent wordt op deze manier ook beloond met een erkenning. Zo’n label moet je dan ook verdienen, want een product moet aan heel wat criteria voldoen. Zo weet je dat je met een streekproduct ook écht kwaliteit in huis haalt…

Meer info, www.streekproduct.be.