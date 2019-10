Streekproduct Gesponsorde inhoud Zo lekker is de herfst: romig en zacht, rauwmelkse geitenkaas



Aangeboden door Streekproduct.be

04 oktober 2019

08u00 0 Ooit was geitenmelk dagelijkse kost voor de allerarmsten, nu is het de basis van een echte ambachtelijke delicatesse: Vlaamse rauwmelkse geitenkaas. Of je het nu puur eet op een dikke snee boerenbrood, of verwerkt in een verrassend gerecht… rauwmelkse geitenkaas is pure verwennerij voor je al smaakpapillen.

Iedereen aan de geit

Aan het eind van de 19e eeuw werd de geit in onze contreien volop gepromoot om de heersende voedselschaarste terug te dringen. Heel wat armere gezinnen hadden dan ook een geit als ‘huisdier’ dat aan een paal langs de kant van de weg stond te grazen. Niet voor niets werd de geit ook wel eens ‘de koe van de armen genoemd’: goedkoop in onderhoud en toch een prima bron van melk en vlees. Na de tweede Wereldoorlog verdween de geit en haar melk wat uit beeld, maar gelukkig ontstonden eind jaren tachtig plaatselijke geitenboerderijen die het artisanaal vervaardigen van geitenkaas weer in ere herstelden.

Artisanaal kaas maken

Op basis van verse geitenmelk, die dagelijks wordt verwerkt en op lage temperatuur wordt gestremd, ontstaat de typische zachte smaak van Vlaamse rauwmelkse geitenkaas.

De geitenkaasjes worden op twee artisanale manieren gemaakt: ofwel wordt de wrongel met een pollepel in vormen geschept, ofwel laat men de wrongel al hangend in een kaasdoek uitlekken.

Na het uitlekken worden zout en andere smaakbrengers (zoals peper, verse kruiden of spek) toegevoegd.

Wist je dat…

…bij de productie van rauwmelkse geitenkaas geen kleurstoffen of bewaarmiddelen gebruikt worden? Puur natuur dus!

Rauwmelks? Wasda?!

Rauwmelkse geitenkaas is gemaakt van melk die niet gepasteuriseerd is, of geen andere hittebehandeling heeft ondergaan. Daardoor is het product minder lang houdbaar dan zuivel die wel gepasteuriseerd is. Ook andere zuivelproducten kunnen rauwmelks gemaakt worden.

Allround smaakmaker

Met zijn zachte, romige smaak is rauwmelkse geitenkaas de ideale partner voor verschillende andere (streek)producten. Warm of koud, met vis, met vlees of vegetarisch… Rauwmelkse geitenkaas is een echte smaakmaker in tal van recepten.

3 x lekker met Vlaamse rauwmelkse geitenkaas

• fingerfood

Hapje van witte pens met geitenkaas en spek

https://www.streekproduct.be/recepten/hapje-van-witte-pens-met-geitenkaas-en-spek

• fris en verrassend

Gefrituurde West-Vlaamse gerookte sprot met tartaar van geitenkaas

https://www.streekproduct.be/recepten/gefrituurde-west-vlaamse-gerookte-sprot-met-tartaar-van-geitenkaas

• stevige beet

Bruschetta met Vlaamse rauwmelkse geitenkaas en gerookt paardenvlees

https://www.streekproduct.be/recepten/bruschetta-met-vlaamse-rauwemelkse-geitenkaas-en-gerookt-paardenvlees

Fan van streekproducten!

Tenminste, dat is de bedoeling: Vlaanderen telt talloze traditionele streekproducten die het verdienen om regelmatig op ons bord te belanden. Met het streeklabel willen we deze streekproducten helpen promoten: niet alleen worden ze zo herkenbaar voor de klant, de producent wordt op deze manier ook beloond met een erkenning. Zo’n label moet je dan ook verdienen, want een product moet aan heel wat criteria voldoen. Zo weet je dat je met een streekproduct ook écht kwaliteit in huis haalt…

Meer info, www.streekproduct.be