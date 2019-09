Streekproduct Gesponsorde inhoud Zo lekker is de herfst: de pure smaak van grondwitloof



25 september 2019

Zeg nooit zomaar ‘witloof’ tegen grondwitloof! Dankzij de authentieke manier van telen krijgt dit ‘witte goud van bij ons’ zijn typisch volle en rijke smaak, en vormt het een absolute meerwaarde in de keuken. Zeker in combinatie met andere unieke streekproducten is deze Vlaamse klassieker een echte topper op het herfstmenu.

Unieke teeltwijze

Het ontstaan van grondwitloof is een pracht van een verhaal: in de 19e eeuw ontdekte men in het Brusselse dat uit de kale wortels van de chicoreiplant - dicht op elkaar in de grond gezet en bedekt met paardenmest - een pracht van een wit kropje verscheen (letterlijk: wit loof), dat nog heerlijk van smaak was ook. Later breidde de teelt zich verder uit naar de ‘witloofdriehoek’ Brussel – Leuven – Mechelen, en was Brussels én Brabants grondwitloof een feit. En een groot succes bovendien, want grondwitloof kreeg al snel de welluidende bijnaam ‘het witte goud’.

Ken jij het verschil tussen Brussels en Brabants grondwitloof?

In grote lijnen is de manier van telen bij beide soorten grondwitloof hetzelfde: eerst worden chicoreiplanten opgekweekt uit zaad, waarna de wortels van die planten rechtop naast elkaar geplaats worden in het donker om er de witloofstronken op te laten groeien (de forcerie).

Maar er zijn twee verschillen: telers van Brussels grondwitloof - dat Europees beschermd is trouwens – werken alleen met eigen gekweekt zaad en forceren hun grondwitloof altijd met een laag echte dekgrond. Brabants grondwitloof daarentegen mag ook met hybride zaden geteeld worden en kan met of zonder dekgrond geforceerd worden.

Veelzijdig lekker

Grondwitloof is knapperig, vol van smaak en ontzettend veelzijdig in de keuken. Het leent zich zowel voor dagelijkse kost als voor verfijnde bereidingen, en het kan zowel rauw gegeten worden als gestoofd, gesmoord of gebakken. Wil je graag echt uitpakken met je kookkunsten? Combineer de rijke smaak van Brabants en Brussels grondwitloof dan met andere unieke streekproducten en tover zo de heerlijkste streekgerechten op tafel. Keuze genoeg!

Wist je dat…

… België het enige land is waar grondwitloof gekweekt wordt? Meer ‘van bij ons’ dan dat wordt het niet!

En de prijs?

Grondwitloof is duurder dan hydrowitloof. Dit komt omdat het kweken van witloof in volle grond veel arbeidsintensiever is dan het kweken in water. Een hogere prijs is dan het logische gevolg.

3 x lekker met grondwitloof

• smaakbommetje om mee te starten

Vlaamse grijze boerenkop met een slaatje van Brabants grondwitloof met grijze garnaal en karnemelk

www.streekproduct.be/recepten/vlaamse-grijze-boerenkop-slaatje-van-brabants-grondwitloof-grijze-garnaal-en-karnemelk

• Italiaans op z’n Vlaams

Focaccia met Brabants grondwitloof, oude geuze en gedroogde hesp

www.streekproduct.be/recepten/focaccia-met-brabants-grondwitloof-oude-geuze-vlaamse-gedroogde-hesp

• soep met een twist

Grondwitloofsoep met Belgische elixir en dragon

www.streekproduct.be/recepten/grondwitloofsoep-met-belgische-elixir-en-dragon

Fan van streekproducten!

Tenminste, dat is de bedoeling: Vlaanderen telt talloze traditionele streekproducten die het verdienen om regelmatig op ons bord te belanden. Met het streeklabel willen we deze streekproducten helpen promoten: niet alleen worden ze zo herkenbaar voor de klant, de producent wordt op deze manier ook beloond met een erkenning. Zo’n label moet je dan ook verdienen, want een product moet aan heel wat criteria voldoen. Zo weet je dat je met een streekproduct ook écht kwaliteit in huis haalt…

