Zo brengt Bekend Vlaanderen de coronacrisis door: "Ik besef dat ik in een luxepositie zit: ik ben de laatste die mag klagen"

31 maart 2020

12u39 0 Heel Vlaanderen zit in zijn kot, ook het bekende deel ervan. Wij vroegen BV’s hoe zij de coronacrisis doorbrengen, en dat leverde soms erg verrassende antwoorden op...

Net als bijna elke Antwerpenaar zit ook James Cooke opgehokt. Werken doet hij van thuis uit, net als zijn lief Dorian, die zijn danslessen voorlopig via online filmpjes aan zijn leerlingen geeft. Nooit zag het koppel elkaar vaker. “Een goede test voor als we ooit gaan trouwen”, zegt James.

Terwijl de meeste Vlaamse artiesten technisch werkloos zijn door de coronacrisis komt Adriaan Van den Hoof (47) relatief goed weg: “Na een jaar rondtoeren had ik net voor mezelf een rustpauze ingelast”.

Ook Annie Geeraerts - de bomma uit familie - zit thuis. Voor iemand die de oorlog heeft meegemaakt, is het coronavirus een peulschil. “Al doet de hele lockdown toch bepaalde herinneringen naar boven komen.”

Tijdens de coronamaatregelen heeft Vlaanderens bekendste wielercommentator Michel Wuyts (63) zijn stem ingeruild voor de pen. Zelfs in quarantaine in Scherpenheuvel blijft hij druk bezig met ‘De klassiekers van Michel Wuyts’.

Ook acteur Koen Crucke (68) zit thuis: “Normaal gezien word ik vaak aangesproken, maar nu houden mensen bewust afstand.”

De ‘lockdown’ van comedian Alex Agnew, die sinds kort in Mortsel woont, ziet eruit zoals menig man in quarantaine nu alle shows van zijn tour ‘Be careful what you wish for’ waarschijnlijk tot september geannuleerd zijn. “Als het coronavirus iets oplevert, is het dat ik toch iets altruïstischer ben geworden.”

Voor de Tiense muzikant en producer Olivier Adams van Praga Khan verandert de coronacrisis eigenlijk niet zo heel veel. “Ik heb mezelf al sinds september vorig jaar in een soort van lockdown gezet als gevolg van mentale gezondheidsproblemen”, getuigt Olivier moedig aan onze krant. “Muziek maken kan ik nog niet, maar schilderen en koken behoren wel tot mijn dagelijkse activiteiten.”

Voor een man die leeft voor zijn livepubliek, is opgesloten zitten tussen vier witte muren maar niks. Hoe ervaart Paul ‘Boogie Boy’ Ambach, onze nationale bluestrots, de concertpromotor die Michael Jackson en The Rolling Stones naar België bracht, de man die James Brown een vriend mag noemen én lid is van de Grungblavers deze ‘lockdown light’? “Ik kan mijn roeping niet uitvoeren: spelen voor een publiek, al is het maar voor twee man.”

Lentekuis in huis, whatsappen met haar vijf oogappels van kleinkinderen en af en toe een wandeling in het Rivierenhof: Mieke Vogels (65) moet haar energie kwijt kunnen in de coronastorm. “Ik krijg buikpijn van die melige filmpjes met kinderen die op hun grootouders roepen. Waarom worden vitale zestigers op één hoop gegooid met kwetsbare senioren?”, vraagt de voorzitter van GroenPlus én voormalig Vlaams minister zich af.

Diestenaar en frontman van The Scabs Guy Swinnen werd recent zestig. Terwijl inwoners van zijn thuisstad hem eerden door overal in de stad “Hard Times” uit de luidsprekers te laten knallen, vierde Swinnen zelf die verjaardag thuis met een glas wijn en een film.

Een verjaardagsfeestje zonder gasten en maar met één taart, een kamer die al langer smeekte om opgeruimd te worden en een tuin die onder handen genomen wordt; tussen al het thuiswerk voor Radio 2 door maakt Showbizz Bart Verbeeck (42 jaar) uit Rijmenam tijdens de coronacrisis er het beste van. “We hebben we er dan maar een virtueel verjaardagsfeestje van gemaakt.”

Als één beroepsgroep zwaar getroffen is door het coronavirus, dan zijn het wel de artiesten. En daar kan Thibault Christiaensen – Hoogstratenaar in hart en nieren maar wel pas verhuisd naar Deurne – het sprekende voorbeeld van. Zijn band Equal Idiots bracht een nieuwe langspeler uit in februari, maar alle optredens om het album te promoten zijn afgelast. “Gelukkig is er mijn lief nog!”

Wat doet een volksvertegenwoordiger op het ogenblik dat het coronavirus het land in zijn greep heeft en de regering beschikt over volmachten? In het geval van Kristof Calvo is dat alvast niet lui achteroverleunen, wel werken. “De rol van een volksvertegenwoordigers is nu: pijnpunten signaleren en oplossingen aanreiken”, zegt de Mechelaar.

Romeo Davy Gilles (44) en zijn vrouw Sasha Rosen (41), tevens zijn muzikale wederhelft, zitten werkloos thuis in Zoerle-Parwijs (Westerlo) nu hun optredens door de coronacrisis in het water vallen. Die leegte in hun agenda vullen ze alvast op met optredens op sociale media om toch een zekere binding met de fans te behouden.

Criminelen laten zich heus niet tegenhouden door de maatregelen tegen het coronavirus. En dus werkt de Antwerpse strafpleiter Kris Luyckx (49) naarstig voort. “Op de een of andere manier zorgen corona en de maatregelen voor rust in mijn hoofd.”