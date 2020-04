Zo brengt Bekend Vlaanderen de coronacrisis door: “Geen beter fitnesstoestel dan een spade of een hamer” Redactie

21 april 2020

17u23 0 Heel Vlaanderen zit in zijn kot, ook het bekende deel ervan. Wij vroegen BV’s hoe zij de coronacrisis doorbrengen en dat leverde soms erg verrassende antwoorden op ...

Televisiemaker Wim Lybaert (51) komt straks met een nieuwe reeks van ‘De Columbus’ op tv. De zes afleveringen zijn net voor de coronamaatregelen opgenomen. Tijdens deze lockdown kan je hem vaak in zijn tuin vinden. “Ik verveel me eigenlijk nooit”, vertelt de Bruggeling.

Zanger en radiopresentator Herbert Verhaeghe (46) uit Kuurne bracht in volle coronatijden zijn nieuw album uit: ‘Horen, Zien, Zingen’. Geen feestelijke albumvoorstelling, geen optredens om die te promoten, geen signeersessies met fans. Vlaanderens meest geboekte zanger trekt tijdens deze lockdown wel nog elke morgen naar de Radio 2-studio. “Ik kijk uit naar wanneer we terug buiten mogen. Dubbel genieten zal de boodschap zijn.”

Cabaretier Karel Declercq mag door de coronacrisis een streep trekken door heel wat van zijn optredens, maar blijft desondanks met een kwinkslag de actualiteit fileren. Eind dit jaar wil hij zijn jaaroverzicht omdopen tot ‘coronacabaret’ en om het weggevallen koersjaar van zoon Tim te compenseren, kijkt hij af en toe naar een oude wielerwedstrijd op televisie.

De coronacrisis onderbrak abrupt de vierde zaalshow van stand-upcomedian Steven Mahieu (41). De lockdown brengt de uitgeweken Jabbekenaar in Gent door met zijn vrouw en twee kinderen. Hij herontdekte er z’n oude vriend: de koersfiets. “Hij heeft me het verleden vergeven.”

Zanger Piet Goddaer viert eind deze maand zijn 50ste verjaardag. Voor Ozark Henry stonden nu een hele reeks optredens gepland in de VS en Japan, maar die zijn nu geannuleerd. Kortrijkzaan Piet woont al een hele tijd aan zee, in Oostduinkerke. “Ondanks alles heb ik nog steeds tijd te kort”, zegt de duizendpoot.

‘Fitmom’ Delphine Steelandt bracht al vijf boeken uit rond fit en gezond worden. De sportinstructrice en voedingsdeskundige uit Koekelare moest haar fitnesscentrum in Gistel sluiten door de coronacrisis, maar van thuis uit maakt ze elke dag populaire filmpjes om mensen fit te houden. Zelfs zoon Marcel (5) heeft ondertussen zijn eigen video’s met Fitkids.

Gewezen olympisch zwemkampioen Frederik Deburghgraeve kocht recent samen met zijn vrouw Veerle een oude hoeve in Lichtervelde en is die eigenhandig aan het opknappen. “Op de boerderij is altijd werk. In die zin is er bij ons dus niet zodanig veel veranderd sinds de lockdown. Het beste fitnesstoestel is nog altijd een spade of een hamer.”

Topchocolatier Dominique Persoone (51) kan zijn Chocolate Line in Brugge en Antwerpen niet openen. Dus probeert de sympathieke Bruggeling zich bezig te houden met andere zaken. Dat doet hij thuis, in Damme, waar hij een oude schuur omtovert tot een mancave.

Drievoudig Gouden Schoen-winnares Tessa Wullaert probeert vooral het positieve van de lockdown in te zien. Dé voetbalgodin van Vlaanderen geniet met volle teugen van de extra vrije tijd die ze krijgt ‘dankzij’ corona. Maar fan van corona mag je haar niet noemen. Haar mama werkt in een woonzorgcentrum. “Ik heb heel veel respect voor haar, ze draait lange dagen nu. Ik hoop zó dat ze gezond blijft”, zegt Tessa vanuit thuisbasis Wielsbeke.

Ook biersommelier Sofie Vanrafelghem spendeert de lockdown thuis, samen met haar echtgenoot en golden retriever Matilda. “Ik weet zelf hoe fragiel het leven is. Dus ja, ik ben bang om ziek te worden”, zegt ze.

In Oostende zie je reportagemaker Martin Heylen (64) zowat elke week op de tribune van KV Oostende, zijn grote voetballiefde die te midden van de coronacrisis ook financieel en sportief wil overleven. Ook bij Martin Heylen is de impact van corona op het dagelijkse leven groot.

Vlogger en influencer op Instagram, Morgane Eyletten (20), beleeft de lockdown samen met haar mama, vriend en haar hondjes. Haar méke, die vaak en graag meespeelt in de vlogfilmpjes, ziet ze nu even niet. “We bellen en facetimen bijna elke dag”, zegt Morgane.

Liliane Saint-Pierre (71) zit in lockdown, maar niet in haar eigen kot. De zangeres woont in bij haar moeder en stiefvader want die redden het niet alleen. “Mijn stiefvader is 96 en mijn mama 93”. Vervelen doet ze zich niet, hoewel ze heel graag zou verderwerken aan haar nieuwe cd, maar dat lukt niet nu even niet want daarvoor moet ze naar de opnamestudio.

Tachtigers behoren ontegensprekelijk tot de risicogroep in de corona-epidemie. Hoe heeft COVID-19 impact op hun leven? Zit de angst er goed in ondertussen? Of nemen ze het leven zoals het komt en in het slechtste geval gaat? Bij de voormalige Leuvense burgemeester Louis Tobback (82) is er alvast geen sprake van angst voor het coronavirus. “Onkruid vergaat niet”, klinkt het.

Het bekendste BV-koppel van Vlaanderen is zonder enige twijfel Nicole en Hugo. Wij zijn benieuwd hoe zij samen de lockdown beleven. Zo sympathiek en joviaal als het koppel op televisie overkomt, zo zijn zij ook tijdens het gesprek dat we met hen hadden. Ook al is hun grootste vrees dat één van hen twee besmet zou raken. Ze genieten vooral van de tijd met elkaar en beginnen aan allerlei klusjes die al lang (lees: 40 jaar) op het programma staan.

Ex-Ketnet-wrapster An Jordens uit Bost beleeft de lockdown en deze vreemde tijden samen met haar dochter Marie (9). “Ik vind het ongelofelijk waanzinnig wat er aan het gebeuren is!”

Ook de broers Steven en Stijn Kolacny van het koor Scala zitten momenteel thuis. Normaal stonden er talloze optredens van ‘Meisjesnamen’ op het programma. Die zijn allemaal uitgesteld. “Ik ben nu fulltime huispapa voor mijn twee kleintjes”, zegt Steven Kolacny. Al hoopt hij snel terug met Scala op het podium te staan. “Ik mis het enorm maar het is heel belangrijk dat we nu allemaal doen wat moet gebeuren en dat is binnenblijven!”

De Aarschotse familie Martens zijn rasechte ondernemers. Mama Katty (55) en papa Jopi (63) runnen samen met zoon Jori (25) de beddenzaak “Beets-Patteet” en zoon Maxim (21) heeft een eigen winkel waar hij op een goedkoper segment mikt. Zoon Jori heeft intussen “Aquarelax”, een derde zaak waar de familie jacuzzi’s verkoopt, opgepikt. De familie is ook te zien in het Vier-programma “The sky is the limit” maar zit, net zoals iedereen, nu in lockdown in hun woning.

Door de coronamaatregelen ziet het leven van heel wat scholieren er volledig anders uit. Lessen gebeuren online en taken worden thuis gemaakt. In tijden van corona houdt TikTok-ster Steffi Mercie (17) uit Leuven zich vooral bezig met - hoe kan het ook anders - video’s maken. De tiener heeft maar liefst 322.000 volgers op de video-app en is razend populair bij jongeren.

Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook politici moeten - net als u en ik - braaf ‘in hun kot’ blijven. Lopen ze tegen de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Kamervoorzitter Patrick Dewael (65) weet zijn tijd wel te vullen. “Ik ga graag fietsen over de Haspengouwse heuvels, binnen de perimeter van Pieter De Crem.”

Hoe kijkt staatsman Willy Claes (82) vandaag naar de wereld? En ook: hoe zou het vandaag met hem zijn? We wilden al even op de koffie gaan om het hem gewoon te vragen, maar door de coronacrisis moesten we plots wat improviseren. Enkel een foto achter het raam en een telefoontje — pardon, een stevig telefoontje — konden nog. Maar... “Aan alle Limburgers: ook dit virus zal sneuvelen in het bronsgroen eikenhout.”

De lockdown begint door te wegen. Ook bekend Vlaanderen moet zich braafjes aan de regels houden. Houden ze het nog lang vol? Hebben ze trucjes om de eentonigheid van de lockdown tegen te gaan? Bij actrice Ilse La Monaca (41), bekend van ’De Buurpolitie, alvast geen spoor van verveling. “Ik heb zelfs al een rok genaaid van een oud tafellaken van oma.”

Deze weken zou Rick de Leeuw eigenlijk met zijn band op tournee zijn door Nederland en Vlaanderen, maar door de maatregelen rond het coronavirus zijn alle optredens geannuleerd. Een tegenslag die ze nu ten goede proberen te keren door nieuwe songs op te nemen. Of zoals zijn jeugdheld Johan Cruijff vroeger altijd zei: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’.

De lockdown is een zware periode voor iedereen, maar de muziekwereld wordt wel heel hard getroffen. Geen festivals, geen optredens, discotheken blijven noodgedwongen dicht. We vroegen Peter Luts, resident dj van de Hasseltse Versuz, hoe hij met de lockdown omgaat. En verrassend genoeg ziet hij er ook voordelen in. “We worden weer meer mens.”

De Peltse zangeres Belle Pérez (44) brengt de lockdown door samen met haar man Wout, zoontje Ellía en hun twee honden. “De eerste dagen had ik het er eerlijk gezegd moeilijk mee. Het lijkt alsof je leven ineens, verplicht ‘on hold’ wordt gezegd en alsof je op een TGV zit en iemand plotseling beslist om de rem in te duwen, maar ik heb de knop snel omgedraaid en ondanks alles, heb ik me nog geen seconde verveeld. Het mooie weer is extra meegenomen en er zijn ook nog geen coronakilo’s bijgekomen!”