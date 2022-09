Zo beleeft Vlaanderen overwinning van Remco: van traantje wegpinken in Schepdaal tot enorme ontlading in Oudenburg

De koers is gereden, de nieuwe wereldkampioen is gekend. En tien jaar na Philippe Gilbert is het opnieuw een Belg: Remco Evenepoel mag het komende jaar in de regenboogtrui rondrijden. We moesten er vroeg voor opstaan op een zondag, maar voor echte wielerfanaten is geen uur te vroeg. Onze redactie maakte een overzicht van hoe jullie het WK Wielrennen hebben beleefd.

In Schepdaal was Remco Evenepoel uiteraard de grote favoriet. Schepdaal is namelijk de thuishaven van de kersverse wereldkampioen. Met nog prut in de ogen en gapende gezichten met wallen, kwamen ‘s ochtends vroeg om 6 uur de eerste supporters toe bij supporterscafé De Rustberg. Met zowat 200 koffiekoeken, 50 mattentaarten en liters koffie kregen de eerste supporters een warm welkom. Bij temperaturen van 8 graden en een pikzwarte hemel was dat alvast een welgekomen beloning. Al lieten die koffiekoeken even op zich wachten. Rond 6.30 uur kwam de held van de dag in Schepdaal aan: een kleine bestelwagen met papa Patrick Evenepoel.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Mama van Remco Evenepoel pinkt een traantje weg. © Amber Gys

Toen Remco een tweetal uur later als eerste over de meet reed, waren de fans uitzinnig van vreugde. Ook de familie Evenepoel wist met hun geluk geen blijf. Vriendin Oumi keek lachend toe, terwijl Remco’s mama een traantje wegpinkte. Ook papa Patrick (met R.EV-trui) hield het niet droog.

Bekijk de beelden hieronder:

Volledig scherm Fans van Remco Evenepoel kijken vol spanning naar de ontknoping van het WK. © Amber Gys

Volledig scherm Schepdaal: Vroege vogels in De Rustberg supporteren voor Remco Evenepoel in WK van Australië © Amber Gys

Ook in Oudenburg verzamelden fans van Remco Evenepoel deze ochtend. Op het Marktplein was het zondagmorgen al vrij vroeg volle ambiance. In het supporterslokaal voor Remco Evenepoel smaakten de croissants en boterkoeken nog meer dan anders nadat hij zijn wereldtitel in Australië had veroverd. De West-Vlaamse fanclub zag zijn ledenaantal in twee jaar tijd verdubbelen.

Vanaf 4 uur stroomde het volk binnen bij Jerre, het lokaal van de supportersclub. “Hoe meer kans hij maakte op de wereldtitel, hoe meer mensen zich kwamen aansluiten bij het feestgedruis”, zei voorzitter Patrick Huyghe. “Toen hij alleen vertrok wisten we ‘dit wordt een kat in het bakkie’. Zelf kreeg ik kippenvel toen ik onze 22-jarige trots alleen over de eindmeet zag rijden. Sommige supporters lieten hun tranen de vrije loop. Het was een magisch moment, net zoals we er dit seizoen al zoveel hebben beleefd.”

Een van andere de topfavorieten voor het WK was Wout Van Aert. Zijn supportersclub uit Herenthout met de toepasselijke naam Herenth(W)out opende om 6 uur vanochtend het café van GOC Ter Voncke in hun thuisgemeente. De jonge supportersclub, die pas in januari werd opgericht, bakte er spek met eieren terwijl wielerliefhebbers op groot scherm naar het WK keken. “Het is vroeg. Maar sommigen zitten al aan de Duvel”, klonk het daar.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Supportersclub Herenth(W)out bakte spek en eieren voor de supporters © Jef Van Nooten

Het werd uiteindelijk geen overwinning voor Wout Van Aert. Zijn supporters zagen hem op een vierde plaats eindigen. Toch was er applaus voor de winnaar. “Iedereen was heel tevreden toen Remco over de meet reed. Iedereen begon te applaudisseren”, zegt Nico Goormans van Herenth(W)out. “Het is goed dat er een Belg wint. Maar de euforie is wel minder dan wanneer Wout de gouden medaille had gepakt”, klonk het bij supporter Jan Verelst.

Volledig scherm In Ter Voncke volgen supporters op twee grote schermen het WK wielrennen © Jef Van Nooten

Op de oude markt in Leuven was het, op wat restanten van afgelopen nacht na, vrij rustig. Behalve in café Farao. Daar openden ze vandaag éxtra vroeg voor het WK wielrennen. Rond 7 uur waren de trouwe supporters al op post en de sfeer zat er meteen goed in. “Als Van Aert wint, is het kot te klein”, weerklonk het in het café. Maar ze waren natuurlijk ook blij met de uiteindelijke overwinning van Remco Evenepoel. Toen de jonge Brabander als eerste aankwam in Wollongong, werd er uitbundig gevierd. De drank vloeide rijkelijk en op de achtergrond klonk Virtual Zone, waarschijnlijk de Tom Boonen Remix.

Volledig scherm Café Farao. © PGA

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.