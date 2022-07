Zin in een leuke activiteit op de nationale feestdag? Wij bundelden 60 tips uit heel Vlaanderen

Op 21 juli vieren we de nationale feestdag en dat betekent voor vele mensen ook een dagje vrijaf. Heb je nog geen plannen, maar wil je ook niet gewoon thuiszitten? Geen paniek, want er is heel wat te beleven. Wij bundelden 60 fijne uitstapjes in heel Vlaanderen. Hang je vlag maar uit het raam en trek naar buiten!

ANTWERPEN

Rommelmarkt langs de Singel (Antwerpen)

Voor liefhebbers van retro en tweedehands valt er op onze nationale feestdag heel wat te beleven. In Antwerpen kan je een rommelmarkt bezoeken op de parking aan de Desguinlei. Daar verkopen een 150-tal standhouders de ongebruikte voorwerpen uit hun goed gevulde garages, maar je vindt er onder meer ook platenboeren en antiquairs. Van kledij tot retro curioasa en andere tweedehands spullen. Er is voor elk wat wils.

Waar? Parking Desguinlei

Wanneer? Donderdag 21 juli 2022 van 9 tot 18 uur

SUP- en yogaproeverij (Retie)

In Retie kan je op donderdag 21 juli deelnemen aan een SUP- en yogaproeverij. Eerst de inspanning en dan de ontspanning dus, ideaal om je vrije dag mee door te brengen en om het hoofd even leeg te maken. Tussendoor geniet je van een heerlijke barbecue of een vegetarische Indische curry. De dag wordt gezellig afgesloten bij het kampvuur. Neem zeker sportieve kledij mee en houd er rekening mee dat die nat kan worden. Wie enkel wil gaan suppen of enkel het avondprogramma wil meedoen kan zich afzonderlijk inschrijven.

Waar? Hodonk 99, 2470 Retie

Wanneer? Donderdag 21 juli 2022 van 14 tot 21 uur

Lier Centraal (Lier)

Op onze nationale feestdag had Lier Centraal al een namiddagprogramma met K3. Om het allemaal nog wat feestelijker te maken, besloten de organisatoren om op 21 juli ook ’s avonds een concert te voorzien. Lokaal talent Robin Crauwels, niet zo lang geleden nog finalist van The Voice en MNM Rising Star, krijgt nu zijn kans op het podium op de Lierse Grote Markt. De 21-jarige zanger en muzikant brengt ook zijn vaste band mee. Samen spelen ze een set met eigen nummers en covers. Alle optredens van Lier Centraal zijn gratis bij te wonen.

Waar? Grote Markt, 2500 Lier

Wanneer? Donderdag 21 juli 2022 van 15 tot 20 uur

LIMBURG

Volledig scherm Mijnterril in Beringen. © rv

Lus van het Zwarte Goud (Beringen)

Wil jij je vrije feestdag graag sportief en in de natuur doorbrengen? Wandel dan mee de Lus van het Zwarte Goud in Beringen. Je krijgt in een bosrijke omgeving de mogelijkheid om over de mijnterril van Beringen te wandelen, langs de Mijnkathedraal, de Fatih moskee, de mijncité, het casino, het Melkhuisje en het park van de Directeur. De wandeling vertrekt aan zaal Neanias in Beringen. Voor toegang tot de Lus van het Zwarte Goud betaal je 3 euro.

Waar? Zaal Neanias (Korspelsesteenweg 69) in Beringen

Wanneer? Donderdag 21 juli 2022 van 6 tot 15 uur

VLAAMS-BRABANT

Jazz Tienen: ode aan Toots Thielemans (Tienen)

Liefhebbers van jazzmuziek moeten op de Nationale Feestdag in Tienen zijn. Daar vindt op 21 juli een nieuwe editie van het gratis festival Jazz Tienen plaats. Dit jaar zou jazzlegende Toots Thielemans zijn honderdste verjaardag gevierd hebben, en dat laten ze in Tienen niet zomaar aan zich voorbijgaan. Zo brengt lokale held Ben Vanderweyden een ode aan de wereldberoemde muzikant met wie hij zelf nog op het podium stond. Het Tim Finoulst Trio en Bert Joris trappen deze editie af. Ook het Nathalie Loriers Trio, David Linx en Leonadro Montana staan dit jaar op de affiche. Tot slot is het aan Los Callejeros, met Tienenaar Christophe Millet aan de percussie. Zij zorgen voor een gezonde portie Latin music.

Waar? Centrum Tienen (Grote Markt, Tienen)

Wanneer? Donderdag 21 juli vanaf 15 uur

Foodtruckfestival SMA(A)K (Halle)

Vanaf 21 juli strijkt het Smaakfestival vier dagen lang neer in Halle. Dat is een gezellig foodtruckfestival in het Kasteelpark, waar je even kan onthaasten en genieten. Voor de gelegenheid hangt het park vol lichtslingers en vlaggetjes, staan er picknickbanken en zithoeken. SMA(A)K zorgt uiteraard voor verschillende eetkraampjes met gerechten uit alle hoeken van de wereld, maar je kan er ook gewoon iets drinken. De sfeer wordt dan weer verzorgd door een platenspeler met hippe beats en rock-’n-roll, maar af en toe zal er ook livemuziek te horen zijn. Kinderen komen aan hun trekken met de springkastelen, de grimestand en de speelbox. Kortom: er is veel meer te beleven dan wat foodtrucks op een rij.

Waar? Kasteelpark (Bondgenotenstraat 14, Halle)

Wanneer? Donderdag 21 juli van 12 tot 22 uur

OOST-VLAANDEREN

Drie headlines op de Gentse Feesten

Camille, bekend van de hit ‘Vuurwerk’ en van programma’s zoals #LikeMe en The Masked Singer, treedt tussen 20 en 20.45 uur op op het Sint-Baafsplein.

Singer-songwriter Sioen brengt Zuid-Afrikaanse topmuzikanten mee en speelt ter ere van Paul Simon het album Graceland op de Korenmarkt tussen 22.30 en 23.55 uur.

Partyband Partie Party zorgt voor sfeer en speelt de pannen van het dak van 22 tot 1 uur op het Sint-Veerleplein. Het trio brengt mee een beetje Gents, een beetje Engels, Frans, Duits, nog wat Nederlands, een toets Portugees en wat koeterSpaans, maar vooral heel veel hits.

Benieuwd wat je nog kan doen op de Gentse Feesten op 21 juli? Meer informatie vind je hier.

Ontspannen met pop-upyoga in de frisse buitenlucht (Maldegem)

Als je een uurtje ontspanning wil op deze nationale feestdag kan je meedoen aan deze uitzonderlijke yogales. Als je je eigen matje en eventueel yogablok meebrengt, kan je rustig mee volgen met deze les in de frisse buitenlucht.

Waar? Op de parking van Sporthal MEOS, Bloemenstraat 36D, 9990 Maldegem

Wanneer? Donderdag 21 juli van 10 tot 11 uur ‘s morgens

Avondmarkt (Geraardsbergen)

Heb jij overdag al plannen maar heb je ‘s avonds wel tijd? Dan is de avondmarkt op Provinciaal Domein De Gavers in Geraardsbergen misschien wel iets voor jou. Zoals gewoonlijk gaan er jaarlijks drie avondmarkten door op het domein, ook op donderdag 21 juli. Vanaf 16 uur kan je gezellig rondslenteren tussen de gevarieerde kraampjes. De markten gaan door op het centrale gedeelte van het domein en eindigen om 21 uur.

Waar? Provinciaal Domein De Gavers (Onkerzelestraat 280) in Geraardsbergen

Wanneer? Donderdag 21 juli van 16 tot 21 uur

Beiaardconcert (Dendermonde)

Zin in een muzikaal uitstapje op de nationale feestdag? Kom dan zeker een kijkje nemen op de Grote Markt van Dendermonde tijdens het beiaardconcert. Gedreven stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek zal op donderdag 21 juli zorgen voor prachtige klanken in de Belforttoren op de Grote Markt. Bovendien kan je het unieke beiaardconcert combineren met een gezellig hapje of drankje in het centrum van Dendermonde.

Waar? Grote Markt in Dendermonde

Wanneer? Donderdag 21 juli van 19 tot 20 uur

WEST-VLAANDEREN

‘Mothering Sunday’ (Kortrijk)

Een gezelllige cinema-avond is altijd een schot is de roos. Het verhaal van ‘Mothering Sunday’ speelt zich af op Moederdag in 1924. Meneer en mevrouw Evan geven hun huishoudster, Jane Fairchild (Odessa Young), een vrije dag, omdat het paar naar het huis van hun buurman gaat om zijn verloving te vieren. De waarheid is dat Jane en de buurman, Paul, al jaren een affaire hebben. De film werd geregisseerd door de Franse Eva Husson.

Waar? Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk

Wanneer? Donderdag 21 juli van 18 tot 20 uur

Zeepkist bouwen (Oostende)

Droomde je er altijd al van om in je eigenhandig gemaakte zeepkist van een grote schans te zoeven? Dat kan! Kom op 21 uur je eigen zeepkist bouwen op het Sint-Petrus- en -Paulusplein. Laat je uitvinderstalenten de vrije loop en maak samen met de hele familie je gepersonaliseerde snelheidsmachine. Daarna je jouw creatie testen in een race tegen andere deelnemers.

Waar? Sint-Petrus en -Paulusplein, Oostende

Wanneer? Donderdag 21 juli van 14 tot 18 uur

