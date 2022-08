Zin in een ijsje? In deze 72 ijssalons kan je terecht voor wat verkoeling tijdens deze hittegolf

VlaanderenDe hittegolf is in het land en dus snakt iedereen naar wat verkoeling. En wat is er beter dan een overheerlijk ijsje aan het einde van een zwoele zomerse dag? Zoek jij nog een ijssalon in de buurt? Wij lijsten per provincie op waar je terechtkan voor een potje of een hoorntje.

ANTWERPEN

• Milad Ice Cream in Antwerpen

Volledig scherm Je kan bij Milad ook een pistachekorst op je ijsje krijgen. © Milad

Ben je nog op zoek naar speciale smaken die je nog nooit proefde? Dan is Milad in Antwerpen alvast een adresje dat je zeker eens moet bezoeken. Milad is het eerste Midden Oosterse ijsatelier in België en deed de deuren open in december 2020, in volle coronacrisis én tijdens een lockdown. De Iraans-Belgische Setareh Pourjavan begon met de zaak omdat ze echt geloofde in de kwaliteit van haar ijs en de unieke smaken die ze had bedacht. “De wereld verdiende echt uniek en lekker Midden-Oosters ijs.” Setareh maakt al haar ijs zelf volgens haar eigen recepten. “Ik hou ervan om nieuwe unieke smakencombinaties te bedenken en ze uit te proberen tot mijn recepten helemaal op punt staan.” Je kan bij Milad onder meer smullen van pistacheijs met rozenwater en saffraan, een Iraanse klassieker. Ook de tahini stracciatella is zeer in trek. “Die kan je het best vergelijken met Snickersijs, maar dan Midden-Oosters”, zegt Setareh.

Waar? Kloosterstraat 120, 2000 Antwerpen

Wanneer? Donderdag 14 tot 18 uur, vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 20 uur

Meer info vind je hier en via 03/344.22.23 of info@miladicecream.be

• Bartbaar in Geel

Volledig scherm Bartbaar in Geel. © Bartbaar

De familiehorecazaak Bartbaar in Geel is enorm trots op zijn ambachtelijke gelato, die vader Bart en dochter Charlene wekelijks zelf maken. Je kan hier kiezen uit negen traditionele smaken als vanille en mokka, maar daar wordt geregeld een ‘smaak van de week’ aan toegevoegd. Voor wie het een beetje meer mag zijn dan een potje of hoorntje met ijs heeft Bartbaar ook enkele ijscoupes op de kaart staan. Vooral de coupe aardbei, dame blanche en coupe bresilienne vallen naar eigen zeggen erg in de smaak. Maar Bartbaar is in de streek bekend voor meer dan enkel ijsjes. Terwijl de kids smullen van een verfrissend ijsje, sippen de ouders in de gezellige zomerbartuin van een heerlijke cocktail of van een van de vele bieren die op de kaart staan. Bartbaar is de ideale plek voor een gezellig namiddagje genieten van de zomer.

Waar? Markt 48, 2440 Geel

Wanneer? Dinsdag van 10 tot 13 uur, donderdag van 14 tot 0 uur, vrijdag van 14 tot 2 uur, zaterdag van 11 tot 2 uur, zondag van 11 tot 2 uur

Meer info vind je hier en via 0473/46.18.33 of bartbaargeel@hotmail.com

• De Dry Hoedekens in Lier

Volledig scherm De ijskar van De Dry Hoedekens. © De Dry Hoedekens

De Dry Hoedekens is gelegen in het gelijknamige pand vlak bij de Sint-Gummaruskerk in het centrum van Lier. Bram Beirinckx baat de zaak nu uit sinds 2011 en doet dat nog altijd met veel passie. Door de centrale ligging vinden vele passanten de weg naar het ijssalon, maar er komen hier ook veel vaste klanten. “Vele klanten hebben er een gewoonte van gemaakt om ‘s avonds een wandeling te maken naar onze zaak of hun dessert na het restaurant bezoek bij ons te komen nuttigen”, zegt Bram. En de klanten weten waarom ze naar De Dry Hoedekens afzakken. Je kan er kiezen uit een 35-tal verschillende smaken, waarvan er 20 steeds in de vitrine liggen. Van chocolade over orange karamel tot verschillende soorten fruitsorbets. Bij De Dry Hoedekens geniet je van de eerste tot de laatste schep ijs.

Waar? Rechtestraat 39, 2500 Lier

Wanneer? Maandag tot zondag open van 14 tot 21 uur, dinsdag gesloten

Meer info vind je hier en via 0499/56.77.04 of icecream_at_dedryhoedekens@hotmail.com

WEST-VLAANDEREN

• Da Vinci in Brugge

Volledig scherm Een enthousiaste medewerker draait een shift in een kleurrijke ijssalon in Brugge. © Martin Davinci

Martin uit Nederlands Limburg en Sylvia uit Wenen ontdekken Brugge in de vroege jaren ‘90 nadat ze zo’n beetje overal ter wereld samen gewerkt hebben. Ze weten meteen dat ze de juiste plaats gevonden hebben. Na een korte, maar intense renovatie, wordt een oude stoffenhandel in de Geldmuntstraat een ijssalon en in mei 1995 opent Gelateria Da Vinci de deuren. De naam verwijst niet alleen naar Italië, maar ook naar vindingrijkheid, een belangrijk aspect in de continue zoektocht naar nieuwe smaken. Met dank aan een warme eerste zomer en véél proevertjes uitdelen, wordt de dan nog vrij onbekende ‘gelato’ een onmiddellijke hit. Het volgende seizoen wordt de zaak uitgebreid en sindsdien kan je er ook zitten om te genieten van ijscoupes en koffie. Nu, meer dan 25 jaar later, doen Sylvia en Martin nog steeds waar ze goed in zijn: nieuwe smaken bedenken en uitstekende gelato maken.

Waar? Geldmuntstraat 34, Brugge

Wanneer? Open van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 22 uur en op zondag van 12 tot 22 uur

Meer info vind je hier en via 050/33.36.50 of da.vinci@telenet.be

• Crèmerie Georges in De Panne

Volledig scherm Astrid nam de zaak over in 2016. © Astrid Leplae.

Astrid Leplae nam de zaak in 2016 over op 22-jarige leeftijd. Ze is al van jongs af geïnteresseerd in voeding en studeerde ook voedingsmiddelentechnologie en volgde daarna een cursus ambachtelijke ijsbereider in Wageningen. Ze gaf de zaak een moderne make-over en ging helemaal voor de strandlook met beach stripes in oranje en wit. Ook de shortjes die de jobstudenten dragen zijn assorti met de huisstijl. Hier vind je exclusieve smaken zoals de gin ‘Tanqueray’ pompelmoes, citroen basilicum, champagnesorbet, Baileys ijs, noir de noir, caramel beurre salle, yoghurt ijs met verse vijgen vanuit de tuin van haar ouders. Ze ontwierp ook een sorbet van duindoorbes, een oranje bes die groeit aan de kust, voor een evenement. Binnenkort lanceert ze een coupe kolonel die bestaat uit citroensorbet overgoten met wodka afwerkt met limoen en verse munt uit de tuin en verse slagroom. Deze coupe zal 9,5 euro kosten.

Waar? Zeedijk 72, De Panne

Meer info vind je hier en via cremerie.georges@outlook.be

• Frederic’s in Kortrijk

Volledig scherm Frederic's in Kortrijk. © Frederic's

Fredric Baas is de eigenaar van Ice Cream Bar Frederic’s. De zaak is al 24 jaar lang een vaste waarde in Kortrijk en ver daarbuiten. Frederic studeerde voor bakker en patissier aan de befaamde bakkerijschool Ter Groene Poorte in Brugge. Nadat hij zijn studies afrondde, ging hij werken bij een bekende glacier in Kortrijk en kwam hij voor het eerst in contact met ijs bereiden. “Op 20 jarige leeftijd startte ik mijn eigen zaak op de huidige locatie. Op 24 jaar tijd is er veel veranderd, behalve het basisrecept voor mijn roomijs. Dit wordt nog steeds gemaakt met verse melk, room, suiker en eidooiers. Zonder poeders of bewaarmiddelen. Ik probeer steeds een trendsetter te zijn en mijn zaak te vernieuwen”, vertelt Frederic. Voor de verschillende ijssmaken gaat hij nog steeds op zoek naar de beste producten. Zoals vanille uit Madagaskar, pistache uit Sicilië, Belgische aardbeien, enz.

Waar? Lange Steenstraat 23, Kortrijk

Wanneer? Open van maandag tot en met zaterdag van 12 tot 18 uur en op zondag van 13 tot 18 uur

Meer info vind je hier en via info@frederics.be

VLAAMS-BRABANT

• Rafaelo in Tielt-Winge

Volledig scherm Raf en Valerie van Rafaelo. © Rafaelo

IJssalon Rafaelo in Tielt-Winge ging van start in 1991 en ligt vlak bij het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge, het winkelcentrum van het Hageland. “Al 30 jaar bereiden wij dagelijks versgedraaid roomijs, gemaakt van hoevemelk recht van de lokale boerderij”, vertelt zaakvoerder Raf. Dat leverde hen al een erkenning op als streekproduct Vlaams-Brabant. Regelmatig vind je hier nieuwe ijssmaken. “Onze favoriete ijscoupe is ongetwijfeld de ‘Coupe Rafaelo’”, gaat Raf verder, “een ijsje met vers fruit, huisbereide aardbeien- en mangosaus. Bij Rafaelo kan je trouwens niet alleen terecht om een ijscoupe te eten in het gezellige salon, maar ook voor afhaalijsjes en ander lekkers zoals pannenkoeken en wafels.

Waar? Leuvensesteenweg 213, Tielt-Winge

Wanneer? Elke dag van 11 tot 18 uur

Meer info vind je hier en via 016/64.02.05

• nICE! in Overijse

Volledig scherm De 'Coupe Crazy Karamel' en Kristof en Leen van nICE! © nICE!

In 2015 begonnen Nele en Kristof met hun eerste ijssalon, een takeaway ijsjesbar in Huldenberg. “De zaken evolueerden echter snel”, aldus het koppel. Ondertussen zijn er ook zaken in Mechelen, Oud-Heverlee en dus ook in Overijse. Kristof houdt zich bezig met het ijs, Leen houdt de salons draaiende. “Bij de bereiding van ons product gaan we prat op het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zonder onnodige toevoegingen”, zegt Kristof. Daardoor kunnen ze uitpakken met het label Handmade in Belgium én een erkenning als ambachtsman. De favoriet van de zaak is de ‘Coupe Crazy Karamel’ met vanille-ijs, gezouten boterkaramel, brownie en popcorn. Die bestel je voor 8 euro. De andere ijscoupes zitten tussen 6,30 en 10 euro.

Waar? Stationsplein 2, Overijse

Wanneer? Van maandag tot vrijdag van 14 tot 21.30 uur. Zaterdag en zondag van 13 tot 21.30 uur

Meer info vind je hier en via 016/25.27.23 of info@n-ice.be

• De Calogne in Galmaarden

Volledig scherm Aan de boerderij kan je ook een ijsje gaan eten. © De Calogne

Bij de familie Depelseneer in Galmaarden kom je terecht in een boerderij waar ze hun huisbereid ambachtelijk ijs verkopen in hun eigen ijssalon: De Calogne. Marc is de gedreven boer, Lut zorgt dan weer voor de heerlijke ijsjes. Dat je hier een coupe kan bestellen terwijl je eigenlijk bij een landbouwbedrijf bent, is niet het enige speciale aan de zaak. Wie een coupe stracciatella of een coupe aardbei bestelt, krijgt twee bollen met die smaak, aangevuld met één bol ‘fior di latté’. “Dat is het neutrale basisijs, zoals het in Italië gegeten wordt”, vertelt Lut. Ten slotte kunnen ook klanten met keuzestress bij De Calogne terecht, want je kan je coupe er zelf samenstellen aan de toog, helemaal naar eigen smaak.

Waar? Tassenierstraat 24, Galmaarden

Wanneer? Van woensdag tot vrijdag van 17 tot 20 uur. Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

Meer info vind je hier en via 0475/36.98.77 of depelseneer@skynet.be

LIMBURG

• De IJsboetiek in Hasselt

Volledig scherm De IJsboetiek in Hasselt. © Tom van der Aa

“Wat ons ijs zo speciaal maakt is dat het gemaakt is van geitenmelk. Ook mensen met een lactose-intolerantie kunnen dus van ons heerlijke ijs genieten”, zegt Tom van der Aa, uitbater van De IJsboetiek in Hasselt. “Met 32 jaar ervaring richten we ons vooral op gezinnen met kinderen. Zij kunnen voor of na hun ijsje naar hartenlust spelen in de groene tuin op het springkasteel of de trampoline.” De IJsboetiek werkt met zoveel mogelijk vers fruit zoals bananen, aardbeien, frambozen en blauwbessen. Daarnaast hebben ze een uitgebreid assortiment aan ijstaarten en dessertjes. Ten slotte kan je van deze lekkernijen genieten op je eigen feest of bedrijf door de bakfiets of foodtruck te reserveren.

Waar? Schouterveld 50 in Kuringen (Hasselt)

Wanneer? Open van woensdag tot zondag van 13 tot 22 uur

Meer info vind je hier en via info@deijsboetiek.be of 0486/91.22.63

• Sanden’s Ice Cream in Lommel

Volledig scherm Sanden's Ice Cream. © Van der Sanden

Sanden’s Ice Cream in Lommel bestaat sinds 2014 en beschikt momenteel over een assortiment van 27 verschillende smaken, waaronder ook lactose- en suikervrij ijs. Naast heerlijk roomijs kan je hier ook ijspralines, repen en figuren in thema vinden. “Het leukste aan werken in een ijssalon zijn de stralende gezichten en de tevreden klanten”, vertelt Joey Van den Sanden, uitbater van Sanden’s Ice Cream. “IJs maken inspireert me en brengt me plezier.”

Waar? Zandstraat 18 in Lommel

Wanneer? Open woensdag tot en met zaterdag vanaf 13 uur, op zondag vanaf 12 uur

Meer info vind je hier en via info@sandens.be

OOST-VLAANDEREN

• Foubert in Sint-Niklaas

Volledig scherm Foubert in Sint-Niklaas. © Foubert

Bij Foubert Sint-Niklaas kan je 7 op 7 komen genieten van ijsjes & pannenkoeken. Hier vind je een ruim assortiment aan smaken en bereidingen van desserts. In het salon wordt er gewerkt met een open keuken zodat je alles zelf kan zien gemaakt worden. Daarnaast heeft Foubert Sint-Niklaas 200 zitplaatsen binnen en 70 op het terras. Foubert is ook gekend voor haar ijskarren die in het Waasland rondrijden en innoveert geregeld haar gamma.

Waar? Stationsstraat 127 in Sint-Niklaas

Wanneer? Van maandag tot zondag open van 12 tot 23 uur

Meer info vind je hier en via info@foubert.eu of 033/36.23.80

• Potje Kaat in Denderleeuw

Volledig scherm Uitbaters Nina Van der Burght en Franco Van der Borght van Potje Kaat in hun ijssalon. © Claudia Van den Houte

Bij Potje Kaat vind je meer dan 35 verschillende ijssmaken, huisbereid op de Italiaanse manier. Bovendien kan je hier terecht voor huisbereide ijstaarten. “We starten ook met meeneemkoffie, chocomousse, tiramisu en muffins”, zegt Nina Van der Burght, die Potje Kaat samen met haar partner Franco Van der Borght uitbaat. Wat dit ijssalon zo speciaal maakt, is dat je na de openingsuren nog steeds een ijsje kan halen uit de automaat van de zaak. Meer informatie vind je hier.

Waar? Wildebeekstraat 19 in Welle (Denderleeuw)

Wanneer? Open zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur

Meer info vind je hier en via info@potjekaat.com of 053/42.92.14

• IJssalon Verlinden in Oudenaarde

Volledig scherm Tea-room en ijssalon Verlinden © Ronny De Coster

Peter Verlinden baat samen met zijn echtgenote aan de Nederstraat in Oudenaarde het bekende ijssalon Verlinden uit. “We werken volgens een meer dan vijftig jaar oude traditie met pure en dagverse ingrediënten”, zegt Peter. Bij dit populaire ijssalon in Oudenaarde kan je niet alleen terecht voor heerlijk roomijs, maar ook voor kleine maaltijden, vers gebakken wafels en pannekoeken. Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kan je hier ook allerlei huisgemaakte ijstaarten bestellen. Ijssalon Verlinden in Oudenaarde is bovendien verkozen tot het beste ijs van 2019.

Waar? Nederstraat 34 in Oudenaarde

Wanneer? Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag open van 10 tot 18 uur, op donderdag open van 8.30 tot 18 uur, op zondag open van 13.30 tot 18 uur

Meer info vind je hier en via peter_verlinden@telenet.be of 055/31.21.22

