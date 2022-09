Zevende Brouwerskot Bierfestival palmt zaterdag Oosthove in

Gits Cliënten Dominiek Savio stellen straks eigen kantklos­werk tentoon in kasteel: “Aan sommige stukken werd maanden gewerkt”

Kantklossen alleen in Brugge of Brussel? Niets is minder waar. Volgende maand kan je in het kasteel van Dominiek Savio namelijk de expo ‘Uit het goede hout geklost’ bezoeken. Meer dan dertig volwassenen met een motorische beperking of niet-aangeboren hersenletsel tonen er hun mooiste kantwerk.

17:52