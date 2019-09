Zeven straten worden komende dagen hersteld Robby Dierickx

10 september 2019

09u24 0 Zemst Donderdag start een aannemer met onderhouds- en herstellingswerken aan in totaal zeven straten in groot-Zemst. Tot en met woensdag 18 september wordt er gewerkt. De gemeente waarschuwt dat er hier en daar hinder kan zijn.

Nu donderdag en vrijdag wordt de toplaag van zeven straten afgefreesd. Zo wordt er gewerkt in de Bosstraat (deel tussen de Kesterbeek en het kruispunt met Nayakker), de Sint Pietersstraat (de werkzone begint aan de inrit van de gemeentelijke begraafplaats en loopt tot het einde van de straat), de Kloosterstraat (plaatselijke herstelling ter hoogte van de paaltjes), het kruispunt Baron de Royedreef met de Kreupelstraat en de Leiweg, de Kattenhuisstraat (deel tussen huisnummer 21 en het kruispunt van de Herlaarhof met de Gaston Devoswijk), de Mechelbaan (deel tussen Herlaarhof en Gerselarendries) en de Rekelstraat (deel tussen huisnummer 45 en de Dorentstraat). Tijdens het affrezen zullen de woningen binnen de werfzone nog bereikbaar zijn, behalve wanneer de freesmachine voor de deur aan het werk is.

Volgende week krijgen de zeven straten vervolgens een nieuwe laag asfalt volgens de volgende planning: op maandag 16 september zijn de Rekelstraat en de Kattenhuisstraat aan de beurt, een dag later wordt er in de Bosstraat, de Mechelbaan en het kruispunt Baron de Royedreef met de Kreupelstraat en de Leiweg gewerkt en op woensdag in de Sint-Pietersstraat en de Kloosterstraat. Tijdens de asfalteringswerken is het onmogelijk om de werfzone met de wagen te betreden. De woningen zijn wel te voet via de bermen bereikbaar.