Zemstenaars juichen Bevrijdingscolonne massaal toe Robby Dierickx

05 september 2019

16u07 2 Zemst Het mocht dan wel een weekdag geweest zijn, toch hebben honderden mensen de Bevrijdingscolonne donderdag toegejuicht in de straten van Eppegem, Weerde en Hofstade. Met de colonne werd de bevrijding van België van 75 jaar geleden gevierd.

De Bevrijdingscolonne vertrok op 31 augustus in Bergen en trok onder meer via Ath en Halle naar Brussel, waar de voorbije dagen enkele plechtigheden gepland stonden. Donderdag ging het via Vilvoorde richting het Fort van Breendonk. De zeventig oude en moderne militaire voertuigen reden daarbij ook via de Brusselsesteenweg, de Robert Schumanlaan en de Tervuursesteenweg respectievelijk door Eppegem, Weerde en Hofstade. Onderweg stonden honderden mensen langs de kant van de weg om de Bevrijdingscolonne te bewonderen.

Op 13 september komt de colonne aan op de eindbestemming in het Limburgse Leopoldsburg.

