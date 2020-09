Zemstenaar Thimo Willems met vertrouwen naar BK in Anzegem Erik Vandeweyer

21 september 2020

08u54 0 Zemst In de Gooikse Pijl speelde Thimo Willems een opvallende rol. De Zemstenaar liet zich lange tijd gelden in de vroege vlucht. Toen Philippe Gilbert zijn duivels ontbond, was zijn lied uitgespeeld. Toch heeft Willems vertrouwen kunnen tanken met het oog op het Belgisch kampioenschap. Dat wordt dinsdag op een gelijkaardig parcours afgewerkt tussen Halle en Anzegem.

Het Belgisch kampioenschap bij de profs wordt afgewerkt op het gebruikelijke parcours van Halle-Ingooigem. Voor het peloton is een uitgebreide verkenning dus niet echt noodzakelijk deze keer. Ook Thimo Willems weet wat hem te wachten staat. “Het traject is inderdaad genoegzaam bekend. Binnen mijn ploeg Sport Vlaanderen-Baloise hebben we met Kenneth Van Rooy en Edward Planckaert twee renners die speerpunten kunnen zijn. Voor het overige zal iedereen wellicht zijn kans mogen gaan, als de omstandigheden dat toelaten. Het komt er voor de ploeg op aan om steeds een mannetje mee te hebben, zoals ik dat deed in de Gooikse Pijl.”

Speciale heropstart

Sinds twee maanden mogen profrenners opnieuw in competitie uitkomen. Ook voor Thimo Willems moest er een aangepast programma uitgewerkt worden. “In de Ronde van Tsjechië kon ik meteen een hoog niveau halen. Dat stemde me tevreden. Door omstandigheden was het nadien wisselend. In Dwars door het Hageland was ik ziek. In de Brussel Cycling Classic en de Heistse Pijl reed ik in dienst van de ploeg. In die laatste koers leverde dat ploegwinst op met Sasha Weemaes. De Antwerp Port Epic was dan weer een ander verhaal. Twee keer kwam ik daar ten val. Telkens kon ik terug aansluiten en finaal ook nog kopwerk verrichten. In Gooik heb ik me getoond.”

Geen eerlijke kans

2020 moest het jaar van Thimo Willems worden. Een eerlijke kans kreeg de prof nog niet. “In de Ster van Bessèges kwam ik ten val en brak ik mijn sleutelbeen. Toch herstelde ik in februari relatief snel, want ik kon de GP Monseré nog meerijden in maart. Daar werd ik twintigste. Toen brak corona uit en stond ik noodgedwongen opnieuw aan de kant. Tijdens de lockdown ben ik wel altijd goed blijven trainen, want ik wou op elk moment weten waar ik stond. Ik had geen idee wanneer we opnieuw zouden kunnen koersen. Daarom wou ik paraat zijn en de brede basisconditie behouden. Dat is me gelukt.”