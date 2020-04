Zemst voorziet alle inwoners van mondmasker van Think Pink Robby Dierickx

23 april 2020

09u45 0 Zemst Alle inwoners van Zemst, vermoedelijk vanaf 12 jaar, zullen binnenkort een mondmasker van de gemeente krijgen. Het schepencollege heeft een bestelling geplaatst bij Think Pink. Hoe de maskertjes verdeeld zullen worden, is nog niet duidelijk.

Steeds meer gemeenten overwegen mondmaskertjes te kopen om na de versoepeling van de maatregelen uit te delen aan de inwoners. In Zemst werd inmiddels beslist om voor alle inwoners een herbruikbaar en wasbaar mondmasker te bestellen. “Er liep al een bestelling voor beschermingsmateriaal voor het gemeentepersoneel dat met bezoekers in contact komt, maar die bestelling wordt nu uitgebreid zodat alle inwoners een masker kunnen krijgen”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “De richtlijnen van de hogere overheden over vanaf welke leeftijd een masker aangeraden wordt, zijn nog niet duidelijk. Wij hebben een voldoende grote bestelling geplaatst zodat we elke inwoner vanaf 12 jaar van een exemplaar kunnen voorzien.”

Think Pink

Het schepencollege koos voor een bestelling bij Think Pink, de borstkankerorganisatie die massaal maskers maakt en verdeelt. De opbrengst van deze verkoop gaat voor tachtig procent naar concrete projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen. “Naast de steun aan de projecten met kankerpatiënten handelen we nu ook binnen een ecologische visie”, gaat Veerle Geerinckx verder. “De maskers zijn van stof en dus herbruikbaar. Dat is belangrijk opdat er geen wegwerpcultuur zou ontstaan. We voorzien dan ook een goede handleiding voor gebruik, wassen en hergebruik.”

Over hoe de mondmaskers verdeeld zullen worden, is nog geen duidelijkheid. Ze zullen voorzien worden van het opschrift #zemsthelpt, de hashtag die het bestuur toekende aan haar opgericht platform voor solidariteit.