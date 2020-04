Zemst maakt ruim half miljoen euro vrij voor coronafonds Robby Dierickx

08 april 2020

11u54 0 Zemst Het schepencollege van Zemst maakt 523.338 euro vrij voor een coronafonds. Dat zal vooral ingezet worden ter ondersteuning van de Zemstse lokale economie en het verenigingsleven.

“Op hoger niveau werden al maatregelen genomen voor wie getroffen is door de coronacrisis, maar we willen als lokaal bestuur ook een extra inspanning leveren”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Daarom maken we ruim een half miljoen euro vrij voor de oprichting van het coronafonds. De voorbije dagen en weken zijn er prachtige initiatieven ontstaan om de coronacrisis voor iedereen draaglijker te maken. Ook in Zemst. Hoe mooi en waardevol die ook zijn, de financiële moeilijkheden van lokale handelaars, ondernemers en verenigingen zullen blijven. Met ons eigen coronafonds willen we iets extra’s doen voor de doelgroepen die effectief getroffen zijn.”

Huurbedragen

Een deel van het vrijgemaakte bedrag gaat naar de eerder genomen maatregelen zoals het kwijtschelden van concessievergoedingen, het terugbetalen van huurbedragen voor gemeentelijke gebouwen en de bijdrage voor de inrichting van het schakelzorgcentrum in Vilvoorde. “Op 23 april leggen we ons voorstel voor aan de gemeenteraad, die volledig digitaal zal verlopen. Daarnaast zullen we bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan een nieuwe prioritaire actie voorzien, waarmee we een blijvend verbindend en versterkend effect creëren dat nazindert.”