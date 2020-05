Zemst laat opnieuw familie toe bij huwelijken (al is het alleen virtueel) Robby Dierickx

06 mei 2020

09u04 2 Zemst Koppels die in deze bizarre coronatijden elkaar het jawoord geven, moeten dat ondertussen al bijna twee maand zonder familie en vrienden doen. Door de strenge maatregelen mogen alleen de getuigen het huwelijk in het gemeentehuis volgen. In Zemst hebben ze daar nu echter een oplossing voor gevonden: het huwelijk wordt voortaan gestreamd.

“In de beginfase van de coronamaatregelen was een beperkte groep van de familie nog toegelaten bij huwelijken, maar dat is ondertussen al even niet meer het geval”, zegt Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Vandaag mogen alleen de burgemeester, het koppel en de getuigen het huwelijk bijwonen. Dat is uiteraard heel raar voor de bruid en de bruidegom. Graag hadden ze hun familie en vriendin rondom zich wanneer ze elkaar het jawoord geven.”

“Daarom starten we nu met een livestreaming van de plechtigheid. Het gevierde koppel krijgt op voorhand een link, die ze op hun beurt aan familie en vrienden kunnen doorspelen. Op die manier kunnen zij toch min of meer aanwezig zijn in de trouwzaal, al is het slechts virtueel. In deze bizarre tijden streamen ook begrafenisondernemers en crematoria plechtigheden, dus was het zonde dat dat niet het geval was bij een heuglijke gebeurtenis als een huwelijk. Onze gemeenteraad kunnen de inwoners sinds vorige maand trouwens ook vanuit hun luie zetel volgen.”