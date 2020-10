Zemst laat 200 zonnepanelen op daken leggen en daar kan u mee van profiteren Robby Dierickx

08 oktober 2020

15u30 1 Zemst Dit najaar nog komen er 200 zonnepanelen op de daken van basisscholen De Waterleest in Eppegem en De Pimpernel in Zemst-Laar, de Budohal in Elewijt en het Ontmoetingscentrum in Hofstade. Zemstenaars kunnen minstens één aandeel van 100 euro kopen om zo op termijn mee in de winst te delen.

Voor de plaatsing van de tweehonderd zonnepanelen werkt de gemeente samen met burgercoöperatie Klimaan cvso. Op die manier krijgen de inwoners de kans om mee te investeren in de projecten en er de vruchten van te plukken. Klimaan zorgt voor de plaatsing, het onderhoud en de opvolging van de installaties. De geproduceerde zonnestroom wordt door de gemeente aangekocht aan een voordelig tarief, waarna de opbrengsten van deze projecten terugvloeien naar de burgers die mee investeerden en de lokale gemeenschap.

Concreet is Klimaan op zoek naar Zemstenaren die één of meerdere – maximaal vijf – aandelen ter waarde van 100 euro willen aankopen. In ruil krijgen ze een stevige, eenmalige belastingvermindering waardoor ze volgend jaar bijna de helft van het aankoopbedrag terugkrijgen. Daarnaast wordt in de toekomst de winst die de coöperatie maakt, verdeeld onder alle aandeelhouders in de vorm van een jaarlijks dividend.

Volgend jaar komen er mogelijk nog een pak zonnepanelen bij. Meer informatie over het project kan je hier vinden. Op 9 november is er ook een infosessie in GC De Melkerij in Zemst.