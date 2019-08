Zemst for Life verhuist naar domein Sport Vlaanderen DBS

26 augustus 2019

10u06 0 Zemst Het is nog volop bakken en braden buiten maar binnen een paar maanden is Zemst for Life terug van de partij. Met een versterkt team en een nieuwe locatie. Vrijdag vond een bedankingsfeest plaats voor alle sponsors en vrijwilligers in Zemst Laar. Daar werd meteen ook de nieuwe editie gelanceerd.

Na de succesvolle edities van Zemst for Life 2017 en 2018 met grote opbrengsten voor de goede doelen (102.000 euro en 92.000 euro), gaat het team van Zemst for Life er ook dit jaar weer voor.

“Er zijn enkele nieuwtjes tegenover de vorige keren”, vertelt Els Dauwe. “Met het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade is er een nieuwe locatie. Daar wordt het podium opgetrokken van donderdag 26 december tot zaterdag 28 december.”

Er zijn met Stan, Els, Sarah, Joeri en Jessie ook enkele nieuwe teamleden die met veel enthousiasme samen met de kernploeg van vorig jaar hun schouders gaan zetten onder het evenement.

Ondertussen zijn onze drie nieuwe goede doelen al gekend : VZW FantASStisch, Dierenopvangcentrum Zemst en Bednet.

“Wij hopen natuurlijk dat Zemst weer massaal acties gaat organiseren dit jaar en dat we onze drie goede doelen weer met een mooi bedrag mogen ondersteunen. De vaste kosten van ons gesmaakt event en radio-optreden eind december en een aantal voorbereidende acties van tientallen, zoniet honderden, Zemstse verenigingen en vrijwilligers kon de twee vorige jaren plaatsvinden dankzij de milde steun van tientallen sponsors, groot en klein. Alle steun is ook dit jaar welkom. We hebben ook dit jaar sponsorpakketten samengesteld met voor elk wat wils. Alles is echt bespreekbaar.”

Meer info op www.zemstforlife.be. Bij vragen kan je mailen sponsors@zemstforlife.be