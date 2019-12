Zemst For Life brengt 50.000 euro in het laatje: “Geweldig om zo veel mensen samen te brengen” JCV

29 december 2019

10u54 7 Zemst De slotshow van Zemst For Life plaatste zaterdagavond een gepast orgelpunt achter de derde editie van de liefdadigheidsactie. Alle acties samen brachten 50.000 euro op. Dat geld zal dienen om drie vzw’s een hart onder de riem te steken. Het was ook meteen de eerste keer dat het evenement doorging op het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade. “De sfeer is hier warmer”

De derde editie van Zemst For Life ging donderdag al van start. Drie dagen lang stonden er allerlei activiteiten op het programma en werd er radio gemaakt in een glazen huis. Coverband Charly & the Checkpoints en een aantal Zemstse DJ’s zorgden zaterdag voor het slotakkoord.

Met een opbrengst van 50.000 euro kon de actie terugkijken op een geslaagde editie. “De sfeer was geweldig en onze organisatie liep heel goed”, zeggen Karolien Calluy en Laura Schoevaers, twee van de organisatoren. “We zijn blij dat Zemst For Life nu al een begrip is geworden in de gemeente. Zeker zaterdag kon je hier op de koppen lopen. Dat maakt ons echt trots, en ook een beetje emotioneel. De mensen en de sfeer, daar doe je het voor. Je hebt het gevoel dat iedereen hier iedereen steunt.”

Gedurende het hele weekend zakten ongeveer 5.000 mensen af naar het domein van Sport Vlaanderen. De opbrengst van de acties lag met 50.000 euro wel lager dan de vorige jaren. “Maar dit draait natuurlijk om meer dan de opbrengst”, zegt Schoevaers. “Je brengt ook heel veel mensen uit de gemeente samen en we zetten de goede doelen nog eens extra in de schijnwerpers. Al gaan we volgend jaar wel bekijken hoe we het anders kunnen aanpakken. De mensen worden tijdens deze tijd van het jaar wel om de oren geslagen met allerlei liefdadigheidsacties.”

Acties

De opbrengst van Zemst For Life wordt dit jaar verdeeld over BedNet, Dierenopvangcentrum Zemst en de vzw FantASStisch. “Elk jaar laten we twee vzw’s kiezen door het publiek en eentje door onszelf”, zegt Schoevaers. “Maar we houden ook daar rekening met welke organisatie er veel stemmen binnen haalt. In totaal waren er een 40-tal officiële acties, maar je hebt ook mensen die hier op de dag zelf opdagen met geld dat ze ingezameld hebben.”

Over de verhuis naar het domein van Hofstade is de organisatie wel zeer te spreken. De vorige twee jaar ging Zemst For Life nog door op de parking van GC de Melkerij. “De sfeer is hier veel beter, je hebt meteen het gevoel dat je in de natuur zit, minder tussen het beton”, zegt Calluy. “Dat merk ja aan de mensen en hun respons, er is meer warmte. Het domein mag dan minder centraal liggen in Zemst, toch hebben onze bezoekers positief gereageerd.”