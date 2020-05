Zemst biedt bijna honderd kilometer aan wandelwegen aan 14 wandellussen gratis raadplegen Margo Koekoekx

24 mei 2020

14u26 0 Zemst Veertien wandellussen is Zemst rijker geworden. Ze zijn toegankelijk voor wandelaars en grotendeels ook voor fietsers en ruiters. Het plan was om één route per deelgemeente te creëeren maar al snel bleek bij de VVV Toerisme Zemst dat Zemst veel meer in zijn mars heeft.

Wie de route rondom het eigen huis intussen beu is na wekenlange coronacrisis, krijgt nu een massa inspiratie. Naar de voorstelling van de 14 lussen kon je niet gaan kijken, gemeente Zemst en VVV Toerisme Zemst zorgden in de plaats daarvan voor een live-persconferentie via de gemeentelijke Facebookpagina.

Vorig jaar werkten ze verschillende routes uit die ze in de zomer van 2019 zelf gingen uittesten. “Plensbuien, extreme hitte, we hebben het allemaal gehad”, zegt Jean-Pierre Lenaerts van VVV Toerisme Zemst. “Het resultaat zijn 14 lussen die in het totaal 98 km lang zijn. De kortste lus is 3,5 km en de langste 9,2km.” De mooie plekjes in de natuur en het groot netwerk aan trage wegen waren de ideale basis om dit project te realiseren.

Zavelputten

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) is in elk geval fier op wat Zemst te bieden heeft. “De Weerdse put en de Barenbeek aan het Rubenskasteel (Elewijt) behoorden al tot mijn favoriete wandelplekken en schijnbaar moet ik dringend de onontdekte ‘Zavelputten’ eens proberen. Door corona heb ik het wandelen in eigen buurt herontdekt en met deze lussen is er weer voldoende inspiratie. En zie ik tijdens het wandelen zelfs nog veel mooie opportuniteiten die Zemst rijk is.”

Alle routes staan tot in de puntjes uitgelegd op de website www.zemst.be/wandeleninzemst. Ze staan ook op grote borden aangegeven. Naast de rechthoekige gele borden die de trage wegen benoemen, is geen extra bewegwijzering aangebracht. Om het klimaat niet onnodig te belasten worden de routes niet in grote getale gedrukt. Je kan het gpsbestand wel gratis downloaden en indien je daarmee niet verder kan zijn ze individueel afdrukbaar op een A4-papier.

Ontkieming 8 jaar geleden

In 2012 startte het gemeentebestuur met de herwaardering van buurtwegen, uitgebreid met andere trage wegen. In 2016 keurde de gemeenteraad de visie goed en ook de provincie keurde het Trage Wegen Plan goed.

‘Als gemeentebestuur zorgen wij voor de aanleg en het onderhoud van deze trage wegen,’ vertelt Dirk Van Roey, schepen van trage wegen. ‘Om die in de kijker te zetten, startten we in 2019 samen met VVV Toerisme Zemst een project waarbij de mooie natuur in onze gemeente zou gecombineerd worden met het uitgebreid netwerk aan trage wegen.’