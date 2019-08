Worsten uit Midden-Brabant van Slagerij Ceulemans-Dirix: “Vroeger moesten we onze pensen promoten, nu komen klanten van ver naar hier” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Robby Dierickx

31 augustus 2019

07u01 0 Zemst West-Vlamingen, Limburgers en Antwerpenaren: van overal in Vlaanderen zakken mensen naar slagerij Ceulemans-Dirix in Zemst af. De reden? De als streekproduct erkende cervela’s en witte en zwarte pensen. “De erkenning heeft onze slagerij op de kaart gezet”, zeggen zaakvoerders Rudi Ceulemans en zijn vrouw Heidi Dirix.

Het verhaal van de zwarte en witte pensen in de slagerij op de Brusselsesteenweg in Zemst begon zestig jaar geleden. Toen nam Julien Dirix de slagerij van zijn broer over. De nu 88-jarige slager leerde de stiel als gast in een Brusselse beenhouwerij en ging vanaf 1958 zelf experimenteren met de pensen. Het was echter tot 2011 wachten op een Vlaamse erkenning als streekproduct. Op dat moment was Julien al een tijdje uit de zaak gestapt en stonden zijn dochter Romy en diens man André aan het hoofd van de slagerij. Twee jaar later werd ook de cervela erkend als Vlaams streekproduct.

Naam en faam

Sinds vorig jaar is de beenhouwerij in handen van Heidi Dirix, de andere dochter van Julien, en haar man Rudi Ceulemans. Zij kozen voor een totale carrièreswitch - hij was IT’er en zij stond voor de klas - en zijn bijzonder fier dat ze vandaag nog altijd de drie streekproducten aan de man kunnen brengen. “Want zowel de pensen als de cervela’s geven onze slagerij meer naam en faam”, beseft Rudi. “De vleeswaren vormen een van de pijlers van het succes van deze zaak. Het is een van de bewijzen dat we op ambachtelijke wijze te werk gaan. Voor charcuterie kan iedereen tegenwoordig ook in een grootwarenhuis terecht, dus een beenhouwer moet creatief zijn en maakt het onderscheid dankzij zijn ambachtelijke producten.”

Pensentoerisme

De erkenning van Vlaams streekproduct legde de slagerij geen windeieren, dat lieten de vorige uitbaters destijds kort na de erkenning al weten. Ook vandaag lokken de streekproducten mensen uit heel Vlaanderen naar Zemst. “Terwijl de dorpsgenoten voor zowat al hun vlees naar onze zaak komen, zakken de West-Vlamingen, Antwerpenaren, Limburgers en Oost-Vlamingen specifiek voor onze pensen naar hier af”, weet Heidi Dirix. “Zij werpen zelfs geen blik op onze toog, maar komen alleen voor de pensen en de cervela’s.”

Geheim

Hij mag ondertussen dan al dertig jaar uit de zaak gestapt zijn, toch is Julien Dirix volgens zijn dochter Heidi nog bijzonder fier op het feit dat drie van zijn vleeswaren erkend zijn als streekproduct. “In de beginjaren moest mijn vader zijn pensen nog promoten in de gemeente, terwijl mensen er vandaag tientallen kilometers voor afleggen. Dat doet uiteraard bijzonder veel deugd. Wat het geheim van ons recept is? Dat zal voor altijd een geheim blijven”, lacht Heidi.

