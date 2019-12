Woning onbewoonbaar nadat dak vuur vat: ouder koppel opgevangen door dochter Robby Dierickx en Margo Koekoekx

06 december 2019

13u37 4 Zemst Een woning in de Kampenhoutsebaan in Elewijt is vrijdagochtend onbewoonbaar verklaard na een dakbrand. Even was er paniek omdat er mogelijk asbest vrijgekomen was, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. De bewoners, een ouder koppel, krijgen tijdelijk onderdak bij de dochter.

Het vuur brak vrijdagochtend iets na 9 uur uit in een woning langs de Kampenhoutsebaan in Elewijt. Aanvankelijk ging het om een schouwbrand, maar al snel stond een deel van het dak in lichterlaaie. De bewoners konden zelf ontkomen, maar moesten lijdzaam toezien hoe het vuur het dak vernielde. Uiteindelijk kon de brandweer voorkomen dat ook de rest van de woning in de vlammen opging. Door de bluswerken is er evenwel heel wat waterschade. “De woning werd dan ook meteen onbewoonbaar verklaard”, laat waarnemend burgemeester Greta Lauwers (VLAM Zemst) weten.

Asbest

Omdat het dak uit leien bestond, was er even vrees voor vrijgekomen asbest. Maar na onderzoek bleek dat er uiteindelijk toch geen gevaar was. Het ouder koppel mag voorlopig niet terug naar de woning en wordt opgevangen door de dochter, die naast het getroffen huis van haar ouders woont. Ook een kleinzoon was ter plaatse en hij laat weten dat zijn grootouders nog even moeten bekomen. Ze zijn behoorlijk aangeslagen van wat hen overkwam.