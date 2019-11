Woensdag subsidie, volgende week al start van werken: nieuwbouw Chiro eindelijk in stroomversnelling Gemeente geeft jeugdbeweging broodnodige financiële steun van 344.000 euro Robby Dierickx

28 november 2019

15u32 0 Zemst Geen verwarming, een vals plafond dat deels naar beneden kwam en een keuken die om veiligheidsredenen niet meer gebruikt wordt: dat de lokalen van Chiro Eppegem aan vernieuwing toe zijn, is duidelijk. Om die reden keurde de gemeenteraad van Zemst woensdag een investeringssubsidie van 344.000 euro goed. Bij de Chiro schiet men meteen in actie, want de werken starten volgende week al.

Aan het nieuwbouwproject van de Chiro van Eppegem hangt al een hele voorgeschiedenis. De plannen voor de nieuwe lokalen langs de Zenneweg werden enkele jaren geleden immers al gelanceerd. Omdat de lokalen in de beschermde pastorijtuin van Eppegem liggen, was de komst van een nieuw gebouw niet evident. Daarom lanceerde het toenmalige schepencollege bijna drie jaar geleden het idee om de jeugdbeweging te verhuizen naar de Rekelstraat, maar dat zagen de leden niet zitten. Het schepencollege keerde op zijn stappen terug en stelde een beheersplan op om bouwwerkzaamheden in de pastorijtuin toe te laten. Dat beheersplan werd eind vorig jaar goedgekeurd, waarmee ook meteen het licht voor de nieuwbouw op groen gezet werd. Inmiddels werd ook de vzw Vrienden van Chiro Eppegem opgericht. Die vzw, bestaande uit oud-leiders, neemt al het werk rond de nieuwbouw op zich.

Gasinstallatie afgekeurd

De voorbije maanden werd met een architect aan het ontwerp gewerkt en woensdagavond keurde de Zemstse gemeenteraad een investeringssubsidie van 344.000 euro goed. “Net op tijd, want volgende week komt een aannemer de betonplaat gieten”, zegt Jesse Lauwers van de vzw Vrienden van Chiro Eppegem. “Indien de subsidie niet goedgekeurd was geweest, dan hadden we alle werken moeten opschuiven. Dat had niet ideaal geweest, want onze leden snakken echt naar een nieuw lokaal. De huidige lokalen zijn helemaal afgeleefd. De gasinstallatie werd afgekeurd door de brandweer, waardoor de leden de keuken niet kunnen gebruiken en de verwarming niet meer werkt. Daarnaast kwam een deel van het vals plafond naar beneden.”

Helft groter

Na het gieten van de betonplaat starten de leerlingen van de Technische Scholen Mechelen na Nieuwjaar met de bouw van de houtskeletstructuur. “We verwachten dat alle werken ongeveer anderhalf jaar zullen duren”, aldus nog Jesse Lauwers. “De nieuwbouw komt op de plaats waar nu onze speelweide ligt. Zodra de nieuwbouw - die qua oppervlakte de helft groter zal zijn dan de huidige lokalen - klaar is, worden de barakken afgebroken. Op die plaats komt vervolgens de speelruimte en zal wat groen aangeplant worden. Tot slot zal de pastorijtuin in haar ere hersteld worden.” De vzw maakt zelf 300.000 euro vrij voor de werken. Het overige gedeelte van de kostprijs wordt betaald met de subsidie van de gemeente.

Schepen van Jeugd Tim Borteel (sp.a) is tevreden dat de gemeenteraad de investeringssubsidie voor de Chiro goedkeurde. “Want de werken zijn echt nodig. Eén van de twee lokalen is namelijk al zestig jaar oud, dus een nieuwbouw is een absolute must. Voorts hebben we ook de scouts van Elewijt (16.000 euro) en Chiro Tijl Zemst (7.500 euro) een investeringssubsidie gegeven. De scouts vernieuwen hun sanitair blok en isoleren hun dak, terwijl de Chiro zonnepanelen plaatst.”