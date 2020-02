Winterse landschappen in Hofstade Margo Koekoekx

26 februari 2020

Vlaams-Brabant is woensdagochtend wakker geworden in een winters landschap. In Hofstade zorgde dat voor haast schilderachtige taferelen. Wie een sneeuwpop wilde maken, moest er snel bij zijn want het witte tapijt verdween tegen de middag al, met dank aan de zon.

Donderdagochtend wordt er verse sneeuw beloofd.