Winkeldieven op stap met plooimes WHW

22 oktober 2019

16u35 0 Zemst Een Roemeense man riskeert 9 maanden cel voor twee winkeldiefstallen. Bij een van de feiten was hij vergezeld van zijn vrouw, die 3 maanden riskeert. Bovendien hadden beiden een plooimes op zak waardoor ze ook voor verboden wapenbezit vervolgd werden.

De man ging dit voorjaar in de Brico van Zemst aan de haal met gereedschap. Enkele dagen later werd hij op heterdaad betrapt toen hij zijn kunstje nog eens wou overdoen in de Brico van Kraainem. Hierbij was hij vergezeld van zijn vrouw. Beiden bleken bovendien een plooimes op zak te hebben. Verboden wapenbezit dus, waarvoor een minnelijke schikking van 150 euro werd voorgesteld. Die betaalden ze echter niet én ze lieten verstek gaan voor hun zaak. Uitspraak op 21 november.