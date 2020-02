Wielertoerist opgepakt wegens exhibitionisme in Zemst SHVM

11 februari 2020

15u12 0 Zemst De lokale politie uit Zemst heeft vorige week langs de Leuvense Vaart een exhibitionist gevat. De man, afkomstig uit het Antwerpse, liep tegen de lamp nadat twee slachtoffers de politie alarmeerden. De man is intussen alweer vrijgelaten onder voorwaarden. Er loopt nog steeds een onderzoek.

In de loop van januari diende een slachtoffer klacht in bij de politie nadat ze in Hofstade in de omgeving van het domein van Sport Vlaanderen geconfronteerd werd met een man die zijn geslachtsdelen toonde. Vorige week kreeg de politie dezelfde melding van een tweede slachtoffer. Die laatste herkende de dader, waardoor de politie de man, een wielertoerist uit het Antwerpse, kon arresteren. De man legde een verklaring af en gaf zijn daden uiteindelijk toe. Hij zou zich bewust buiten zijn woongebied verplaatst hebben om de feiten te plegen.

De dader werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem vervolgens heeft vrijgelaten onder voorwaarden. Ondertussen is er nog een onderzoek lopende aangezien het nog niet geweten is of de man in aanmerking komt voor gelijkaardige feiten.