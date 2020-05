Wielerpiste verdwijnt en nieuw gebouw voor hondenschool en jeugdhuis: Zemst wil site Den Dries herinrichten Sportclubs en verenigingen krijgen inspraak bij metamorfose sportcomplex Robby Dierickx

27 mei 2020

13u00 0 Zemst Het schepencollege van Zemst heeft grootse plannen met sportsite Den Dries in Elewijt. Zo krijgen hondenschool K.A.C.E.Z. en jeugdhuis Caravan een nieuw gebouw, terwijl de gemeente tennisclub De Wehzel uitbreidingsmogelijkheden wil bieden door de afgeleefde wielerpiste te verplaatsen. Ook komt er meer ruimte voor groen. De verenigingen krijgen inspraak bij de plannen.



Sportsite Den Dries, die tussen de Diependaelstraat, Driesstraat en Tervuursesteenweg in Elewijt ligt, is al jaren the place to be voor sporters. Tennisclub De Wehzel, voetbalclub KCVV Elewijt, curlingclub Curling Zemst, de wipvereniging, hondenschool K.A.C.E.Z., verschillende gevechtsportverenigingen, vzw Steun der Jonge Renners en zelfs jeugdhuis Caravan hebben er onderdak. De gemeente heeft nu echter wilde plannen met de sportsite, aangezien niet alle accommodatie ideaal is. Een eerste aanzet werd vorig jaar al gegeven met de aanleg van een kunstgrasveld voor KCVV Elewijt op de hoek van de Diependaelstraat met de Driesstraat. “Hierdoor werd duidelijk dat we met een totaalvisie over de hele site op de proppen zouden moeten komen”, legt Tim Borteel (sp.a), schepen van Sport, uit. “Daarom werd er een ontwerp van inrichtingsplan opgemaakt door de gemeentelijke diensten. Dit ontwerpplan werd alvast goedgekeurd door het college en zal het startpunt vormen voor gesprekken met de verenigingen en de gebruikers van de terreinen.”

Containerconstructie

Concreet wil de gemeente hondenschool K.A.C.E.Z., die al lang om een nieuw gebouw vraagt, en jeugdhuis Caravan nieuw onderdak geven. Het jeugdhuis moest tien jaar geleden haar voormalige locatie langs de Tervuursesteenweg verlaten en kreeg in 2014 een containerconstructie op sportsite Den Dries. “Zowel de hondenschool als het jeugdhuis snakken naar een nieuw gebouw en daarom willen we beide verenigingen in een nieuw pand onderbrengen”, aldus nog Borteel. “Het gaat om één gebouw, maar ze krijgen uiteraard elk hun eigen deel en hun eigen ingang. Het huidige gebouw van K.A.C.E.Z. zal afgebroken worden, zodat we daar – dicht tegen de Dreef – een groene long kunnen creëren. De infrastructuur van de liggende wippen blijft behouden.”

We gaan op zoek naar een nieuwe locatie voor de afgeleefde wielerpiste. Of dat in of buiten Zemst zal zijn, is nog niet duidelijk Sportschepen Tim Borteel

Voorts gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie voor de afgeleefde wielerpiste achter tennisclub De Wehzel. “Die piste wordt 2 tot 3 keer per jaar gebruikt door de vzw Steun der Jonge Renners voor de organisatie van een koers en sporadisch door individuele renners, maar uit onderzoek bleek dat de piste totaal afgeleefd is en een renovatie een bom geld zou kosten”, legt de sportschepen uit. “Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe locatie voor de piste. Of dat in of buiten Zemst zal zijn, is nog niet duidelijk. Dat project voeren we samen met de vzw en de wielerfederatie uit. In de plaats van de huidige wielerpiste komen mogelijk extra velden voor de tennisclub en meer groen.”

Eind dit jaar

Daarnaast worden ook enkele technische zaken zoals de verwarmingsproblemen in de Budohal aangepakt en zal de ontsluiting van de site verbeterd worden. Zo wil de gemeente meer fietsenstallingen plaatsen om sporters maximaal met de fiets naar Den Dries te lokken. Het hele project gebeurt in samenspraak met de betrokken clubs. Voorts is er nog advies van de focusgroep sport en de gecoro nodig, waarna het dossier naar de gemeenteraadscommissie gaat. Ook de buren krijgen inzage. De gemeente hoopt de eerste steen van het gebouw voor K.A.C.E.Z. en JH Caravan eind dit jaar te kunnen leggen om het hele project finaal in 2024 af te ronden.