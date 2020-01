Wie ging met Ellewijt-bord aan de haal? Bord met verkeerd gespelde gemeentenaam “ligt waarschijnlijk in een woonkamer te blinken” Robby Dierickx

21 januari 2020

11u24 2 Zemst Het verkeersbord met als opschrift Ellewijt dat vrijdag in de Kampenhoutsebaan in Elewijt geplaatst werd, is één dag later al weggehaald. De gemeente en de aannemer hebben er echter niets mee te maken en dus rijst de vraag wie het bord meegenomen heeft. Ondertussen heeft de aannemer laten weten dat er spoedig een bord met de correcte spelling geplaatst zal worden.

Wie heeft het Ellewijt-verkeersbord mee naar huis genomen? Dat is dé hamvraag dezer dagen in Elewijt. Vrijdag plaatste de aannemer het verkeersbord met de spelfout in de Kampenhoutsebaan in de Zemstse deelgemeente, waarna schepen van Openbare Werken Dirk Van Roey (N-VA) liet weten dat de diensten de opdracht zouden krijgen om het maandag (20 januari) weg te halen. Maar nog voor die opdracht doorgegeven werd, was het bord alweer weg.

Veiling

“Noch de aannemer, noch onze diensten haalden het weg”, zegt de bevoegde schepen. “Hoogstwaarschijnlijk ligt het nu ergens in een woning te blinken. Jammer, want we hadden het als gemeente graag geveild ten voordele van een goed doel. Hopelijk duikt het toch nog ergens op.”

Ondertussen blijkt dat de gemeente de correcte spelling doorgegeven had aan de aannemer, waardoor de oorzaak van de spelfout bij die laatste lag. “De aannemer heeft inmiddels laten weten dat het bord met de correcte spelling eerstdaags geplaatst zal worden”, besluit de schepen.

Op sociale media zorgt het voorval al dagen voor hilariteit. “Wat is het volgende dat we mogen verwachten? Eilewijdt, Eelleweidt of Elekwijt?”, valt er onder meer te lezen.