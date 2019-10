Werknemers Sanofi geven dag verlof op om te werken bij Villa Clementina Robby Dierickx

18 oktober 2019

15u25 4 Zemst De kinderverzorgers van het inclusief kinderdagverblijf Villa Clementina in Eppegem hebben vrijdag de hulp gekregen van een zestigtal werknemers van farmabedrijf Sanofi. Ze werkten in de tuin, maakten een schuur leeg en braken een grote tent af.

Villa Clementina is een kinderdagverblijf dat dagelijks opvang biedt aan een 25-tal kindjes tot 6 jaar oud. Ongeveer een derde van de kindjes heeft een beperking. “Ondanks het feit dat we opvang voorzien voor kinderen met een beperking, worden we gesubsidieerd als een regulier kinderdagverblijf”, zegt algemeen verantwoordelijke Katia Verhaeren. “Daardoor hebben we niet voldoende middelen en mankracht om bovenop de zorg voor de kinderen ook nog de gebouwen en het volledige, vier hectare grote domein te onderhouden.”

Verlofdag

En dus schoten zowat zestig werknemers van Sanofi het kinderdagverblijf te hulp. Ze gingen in de tuin aan de slag, maakten een schuur leeg zodat die gerenoveerd kan worden, braken een zomertent af en deden al wat voorbereidend werk voor de actie van Music For Life die Villa Clementina binnenkort organiseert. Daarnaast maakten ze ook mee confituur die ten voordele van het kinderdagverblijf verkocht wordt. Om aan dit project te kunnen deelnemen, namen de werknemers vrijwillig een dag verlof. “Villa Clementina is een prachtig project, met een straffe en bewonderenswaardige ploeg die dag na dag het beste van zichzelf geeft om de kinderen hier de best mogelijke opvang en zorg te bieden”, liet Stéphane Vandendael, Country Chair Sanofi Belgium & General Manager Sanofi Genzyme, weten. “We zijn dan ook erg blij om voor hen een echt verschil te kunnen maken met onze actie.”

Daarnaast schenkt Sanofi ook nog enkele duizenden euro’s aan het kinderdagverblijf uit Eppegem.