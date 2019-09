Werken Brusselsesteenweg deze week afgerond RDK

11 september 2019

10u13 0 Zemst De ingrijpend werken op de Brusselsesteenweg op de grens van Zemst met Mechelen worden eind deze week afgerond. Vanaf dan zal er veilig gefietst kunnen worden in de omgeving.

Na maanden van werken is het einde van de ellende op de Brusselsesteenweg in zicht. De aannemer verwacht dat hij ten laatste vrijdag klaar is met de werkzaamheden. De voorbije maanden werden er fietspaden aan beide kanten van de Brusselsesteenweg gelegd. Vanaf vrijdag kunnen fietsers ook gebruik maken van de fietssnelweg vanaf de fietsbrug over de Zenne in de Heidestraat ter hoogte van de voetbalinfrastructuur van Zemst tot de gemeentegrens met Mechelen. De aanleg van de aansluitende fietssnelweg op het grondgebied Mechelen start waarschijnlijk pas binnen twee jaar.

Het fietspad tussen de Zemstsesteenweg en de Brusselsesteenweg, naast de spoorberm richting Krëfel, zal vrijdag eveneens klaar zijn. Vanaf dan kan tussen Hofstade en Zemst gefietst worden zonder het drukke kruispunt aan de Carrefour te moeten kruisen. Onder het plateau van de Heidestraat, waar tweerichtingsverkeer zal gelden, werd nog een paddentunnel aangelegd en het kruispunt met de ‘Oude’ Brusselsesteenweg is ook vernieuwd. De plantvakken worden dit najaar nog beplant.

In maart volgend jaar start Wegen en Verkeer met de renovatie van de bruggen over de E19 en de Zemstsesteenweg, de aansluiting van fiets- en voetpaden en het vernieuwen van het asfalt van de rijweg over de brug van de Brusselsesteenweg. Die werken zullen tot eind dit jaar duren.