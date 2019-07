Werf fietspad Brusselsesteenweg ligt stil tot 5 augustus RDK

17 juli 2019

Door het bouwverlof wordt er momenteel niet gewerkt aan de fietspaden op de Brusselsesteenweg in Zemst. Dat zal tot maandag 5 augustus het geval zijn. Om de veiligheid van het gemotoriseerd verkeer tijdens het bouwverlof te garanderen, mag er tijdelijk opnieuw over beide rijrichtingen over de brug gereden worden. De voorbije weken moesten automobilisten nog telkens aan één zijde van de brug rijden. Wel blijft de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden. Fietsers en voetgangers moeten wel nog steeds de linkerzijde van de brug – kijkend richting Mechelen - gebruiken. Na het bouwverlof wordt ook het gemotoriseerde verkeer opnieuw over versmalde rijstroken op die linkerzijde gestuurd.