Werelddierendag in mineur voor Flippo: 12-jarige Jack Russel moet rest van zijn dagen mogelijk slijten in dierenasiel Oude viervoeters vinden maar zelden nieuwe thuis Robby Dierickx

03 oktober 2019

14u22 0 Zemst Vrijdag is het Werelddierendag, maar voor de 12-jarige Jack Russel Flippo is het allesbehalve een feestdag. De viervoeter belandde donderdag in het dierenopvangcentrum in Eppegem en zal daar meer dan waarschijnlijk de rest van zijn dagen slijten. Zo’n oude hond wordt immers zelden geadopteerd. “Niemand wil zich hechten aan een huisdier dat je mogelijk snel verliest”, beseft Ferry Heikoop van het dierenasiel.

12 jaar lang kreeg hij alle zorgen van zijn baasje, maar sinds donderdagochtend zit Jack Russel Flippo in het dierenopvangcentrum in de Erasmuslaan in Eppegem. Flippo’s baasje ligt namelijk op palliatieve zorgen in het ziekenhuis en kan niet meer zorgen voor de viervoeter. “De hond zat al enkele weken alleen thuis en werd dagelijks uitgelaten door de buren, maar een structurele oplossing drong zich op”, zegt Ferry Heikoop, die het dierenopvangcentrum ondertussen al ruim een jaar uitbaat. “Op die manier is de Jack Russel bij ons beland. Hij krijgt hier alle nodige zorgen in de hoop dat iemand hem op termijn wil adopteren.”

Ferry Heikoop beseft echter goed genoeg dat het meer dan waarschijnlijk ijdele hoop is dat iemand hem een nieuwe thuis zal schenken. “Begin volgend jaar wordt Flippo 13 jaar. Hij kan misschien wel nog twee à drie jaar mee, maar niemand staat te springen om een oude hond te adopteren. Wie wil er zich namelijk hechten aan een viervoeter die je mogelijk op korte termijn alweer verliest…”

Gastgezin

En dus heeft de uitbater van het dierenopvangcentrum al een plan B uitgedokterd. “Omdat het voor een hond niet ideaal is om de rest van zijn leven dag in dag uit te slijten in een dierenasiel zullen we met een gastgezin werken. Concreet betekent dit dat één van onze vrijwilligers die dagelijks met de honden gaan wandelen hem telkens voor enkele dagen mee naar huis neemt om hem nadien weer enkele dagen bij ons te laten. Op die manier heeft de Jack Russel toch min of meer een nieuwe thuis.”

Voor de kat Robbedoes is Werelddierendag dan wel weer een echte feestdag. Twee weken geleden hing het leven van de poes nog aan een zijden draadje nadat hij aangereden was door een wagen, maar vandaag is de kat na verschillende operaties klaar om een nieuwe thuis te vinden. “Robbedoes was er heel zwaar aan toe”, vertelt Ferry Heikoop. “De poes kwam bij ons binnen met een gebroken rib, een hernia, een klaplong en een gebroken heup. We hadden twee keuzes: hem laten inslapen of hem dankzij dure operaties laten leven. Uiteindelijk hebben we voor het tweede gekozen. Vandaag, twee weken later, is de kat nagenoeg volledig hersteld en klaar om geadopteerd te worden.”

Geldinzamelingsactie

Aangezien de medische kosten tot 1.000 euro oplopen, is het dierenopvangcentrum wel met een geldinzamelingsactie gestart. “We kunnen die kosten immers niet helemaal zelf dragen”, aldus nog Heikoop. Ondertussen staat de teller al op 530 euro.