Weerdse Bierfeesten afgelast door coronavirus, maar dorp bezorgt organisatoren “kippenvel” met steunactie Robby Dierickx

03 mei 2020

16u15 14 Zemst Het was dan wel een weekend zonder de Weerdse Bierfeesten door het coronavirus, toch was het festival de voorbije dagen alomtegenwoordig in de Zemstse deelgemeente. Zo zorgde een oproep van de Chirojongens ervoor dat tientallen huizen versierd werden in het thema van de Bierfeesten. “Ik loop met kippenvel door het dorp”, zegt Stijn Bauters, medeorganisator van de Weerdse Bierfeesten.

Normaal gezien hadden onder meer De Kreuners, Guy Swinnen en Pat Krimson afgelopen weekend naar de Ketelveldweg in Weerde moeten afzakken, maar het coronavirus dwarsboomde de 37ste editie van de Weerdse Bierfeesten. Zaterdagmiddag kon iedereen toch nog wat dansen in zijn of haar kot, want huisdeejays C-Man en Harry gaven dankzij de firma’s Expovision en Vidizo van in een tot studio omgebouwd magazijn in Puurs het beste van zichzelf. De dj-sets werden gestreamd op de Facebookpagina van de Weerdse Bierfeesten. “Een regelrecht succes”, aldus een tevreden Stijn Bauters. “Maar liefst 4.000 unieke bezoekers keken zaterdagmiddag naar de dj-sets. Op die manier vonden de Weerdse Bierfeesten toch nog een beetje plaats.”

Bierflesjes

Maar ook zondag stond in Weerde alles in het teken van het festival. Zo waren tientallen woningen versierd met allerlei attributen van de Weerdse Bierfeesten, van truien tot bierflesjes. Het gevolg van een oproep van de Chirojongens. “Ik liep met kippenvel door het dorp. Dit geeft ons een enorm warm gevoel”, zegt Stijn Bauters. “Onze oproep was een enorm succes”, liet ook Ferre Crombé, groepsleider van de Chirojongens van Weerde, weten. “Hiermee wilden we onze steun betuigen aan de organisatoren van de Bierfeesten. Leuk dat zoveel mensen hieraan deelnamen.”

In de namiddag organiseerde de Chiro ook nog een wandeltocht in het thema van de Bierfeesten.