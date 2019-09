Week voor avondmarkt blaast organisator alles af: “Onvoldoende marktkramers waardoor financieel fiasco dreigde” Denis Van Boxem kreeg vergunningen naar eigen zeggen te laat, gemeente weerlegt Robby Dierickx

26 september 2019

14u27 0 Zemst Er komt op zaterdag 5 oktober geen tweede editie van de avondmarkt in Zemst. Nochtans had organisator Denis Van Boxem zo goed als alle voorbereidingen getroffen, maar door een tekort aan deelnemende marktkramers blaast hij het hele evenement af. “Het gevolg van het laattijdig afleveren van de vergunningen door de gemeente”, klinkt het. Burgemeester Geerinckx weerlegt de aantijgingen.

Met 110 marktkramers en honderden bezoekers was de eerste editie van de Zemstse avondmarkt vorig jaar een onverhoopt succes. Reden te meer dus voor organisator Denis Van Boxem om dit jaar een gevolg te breien aan het succesverhaal. Althans, dat was het plan. De Zemstenaar had zaterdag 5 oktober geprikt als datum voor de avondmarkt, maar moet het hele evenement nu – iets meer dan een week voor datum - plots afblazen. “Daar waar ik vorig jaar nog ruim honderd marktkramers had, kwam ik nu aan amper vijftig deelnemers”, vertelt Denis Van Boxem. De oorzaak van die lagere opkomst legt hij vooral bij de werking van de gemeente. “De aanvraag van de vergunningen verliep dit jaar een pak moeilijker dan bij de eerste editie. Vorig jaar duurde het amper twee weken alvorens ik alle vergunningen kreeg, nu heb ik er twee tot zelfs drie maand op moeten wachten. Pas begin september werd het finale licht op groen gezet. Daardoor moest ik veel later dan gepland starten met het aanschrijven van de marktkramers. Gevolg? Een groot deel had inmiddels al elders toegezegd.”

5.000 euro kosten

En dus zag de organisator zich naar eigen zeggen genoodzaakt om het hele evenement af te blazen. “Dit om een financieel fiasco te vermijden”, laat Denis Van Boxem weten. “De onkosten voor het organiseren van de avondmarkt lopen op tot zowat 5.000 euro. Doordat ik ‘slechts’ vijftig marktkramers wist te strikken, zou ik amper 1.400 euro ontvangen. Het risico op een financiële put is met andere woorden veel te groot. Jammer, maar er zit niets anders op dan de avondmarkt te annuleren. Ook voor de kinderen is dit spijtig, want ik had tien kermiskramers gevonden. Zij zullen nu ook niet naar Zemst afzakken.”

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) zegt dat de organisator na de evaluatie van de eerste editie enkele restricties meekreeg met het oog op de tweede editie. “Dat ging dan voornamelijk over veiligheid, zoals het voorzien van de nodige afstand tussen de kraampjes zodat de hulpdiensten vlot door kunnen”, aldus Geerinckx. “We merkten dat hij er te weinig rekening mee hield. Maar ook andere regels werden niet helemaal nageleefd. We hebben hem daar meermaals aan herinnerd, zonder resultaat. Desondanks hebben we toch de vergunningen afgeleverd. Dat het volgens hem onze fout is dat het verkeerd liep, is niet correct.”

Draaiboek

Om zulke toestanden in de toekomst te vermijden, brengt de gemeente binnenkort een draaiboek voor evenementen uit. Daarmee kunnen organisatoren duidelijk nagaan wat nodig is om een activiteit te organiseren.

Of er volgend jaar opnieuw een avondmarkt komt, weet Denis Van Boxem nog niet. De Pinksterjaarmarkt, die eveneens door hem georganiseerd wordt, komt niet in het gedrang.