Vrijdag 12e editie Pleinpop met Kobe Ilsen en Viktor Verhulst

13 augustus 2019

Op vrijdag 16 augustus vindt op het Plein van de Verdraagzaamheid in Zemst de twaalfde editie van Pleinpop plaats. Om 20.45 uur opent RFF het feestgebeuren. De band wist vorig jaar Gio Kemper, bekend van So You Think You Can Dance, Nachtwacht en de Ketnetband, te strikken. Nadien zorgen Kobe Ilsen en Viktor Verhulst voor de nodige ambiance. Het dj-duo stond vorige maand nog op Tomorrowland. Tot slot brengt Zemstenaar dj C-Man de menigte tussen 23.30 en 00.30 uur aan het dansen. Lokale handelaars en verenigingen baten een hele avond lang eet- en drankstandjes uit. De toegang tot Pleinpop is ook dit jaar gratis.