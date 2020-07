Vossen maken het bont: meer dan 30 slachtoffers bij kinderboerderij ‘t Gulderijtje Margo Koekoekx Robby Dierickx

03 juli 2020

14u33 0 Zemst Kinderboerderij ‘t Gulderijtje verloor al 30 dieren sinds januari en ziet er geen beterschap in komen. Dieren aankopen heeft gewoon geen zin meer. Ondanks alle voorzorgen die ze namen in meerdere pogingen om vossen te weren, blijkt dat niet te lukken.

Kinderboerderij ‘t Gulderijtje zag van januari tot nu maar liefst 30 eenden en fazanten sneuvelen. “Ondertussen hebben we geen fazanten meer. We denken er ook geen meer aan te kopen want we weten toch al welk lot hen te wachten staat”, klinkt het teneergeslagen bij Gert Van den Houte (43). “De vossen krijgen hen telkens te stekken.”

Vossen en hun lievelingskostje zijn natuurlijk al langer bekend, maar voor Gert en andere Zemstenaren valt op dat het probleem dit jaar een exponentiële groei kent. “Vandaag zagen onze buren ook drie lammetjes sneuvelen. Geregeld moeten ook kippen, konijnen, patrijzen, kortom veel kleine dieren uit de buurt eraan geloven. Het is niet bij te houden.”

Alles uit de trukendoos

Bij de kinderboerderij probeerden ze al zowat alles. “We hingen mensenhaar op. Dat zou vossen weghouden, omdat het ruikt naar mensen. We lieten een radio spelen. Dat had ook geen effect. We installeerden foxlights (willekeurig knipperende lichten, red.) en schrikdraad, maar allemaal zonder resultaat. Het enige dat we tot nu toe met succes konden doen, was onze kippen beschermen. Zij zitten nu in een hok op hoogte en worden 's nachts opgesloten”, zegt Van den Houte. De afspanningen zijn ingegraven, maar dan nog vinden de vossen wel ergens een mogelijkheid om een tunnel te graven of zich via een andere weg binnen te werken. “De vossen hebben ons al heel wat centen gekost, maar nog kunnen we ze niet weren.”

Fazanten en konijnen in het wild? Daar is bijna geen sprake meer van Gert Van den Houte

Vossenjacht

Jagers uit nabijgelegen jachtgebieden merkten het ook al op. Er zijn meer vossen te zien, maar verder is er amper nog leven. “Ze vertelden me dat er afgelopen jaar al 104 vossen geschoten werden. Dat klinkt misschien veel, maar er zijn er ook veel meer en ze vreten echt alle dieren op. Jagers zien geen konijnen meer. Die zie je nu meer aan bedrijven en grasvelden langs wegen, omdat ze daar veiliger zitten. Maar fazanten en konijnen in het wild? Daar is bijna geen sprake meer van. De vossen zijn met veel en gaan het eten zoeken daar waar het zit.”

Wolven

Gert houdt ook zijn hart vast wat de wolven betreft. De vossen waren jaren geleden zeldzaam. Nu is hun populatie opnieuw zeer groot in België. “Ik voorspel niet veel goeds wat de wolven betreft. Met een aantal wolven samen kunnen ze makkelijk een paard aan. Die dieren kunnen niet weg uit hun wei en zijn dus een makkelijke prooi, net als onze loopeenden dat zijn voor een vos. Onze andere eenden gaan nu op het dak slapen en zijn zo niet de eerste slachtoffers.” Gert benadrukt hiermee geen discussie te willen opzetten. Hij merkt op dat het een fenomeen is dat zich niet alleen in Zemst voordoet maar hoopt wel op een oplossing.

Schepen voor dierenwelzijn Greta Lauwers (VLAM): “Ik heb pas vanochtend via via vernomen dat op Facebook een bericht stond bij Zemst Leeft”, zegt ze licht geschrokken. “Het is voor het eerst dat ik hoor dat het probleem zo ernstig is. We gaan dat zeker agenderen op het college en bekijken wat we kunnen doen. Die situatie moet onderzocht worden en dan kunnen we over gaan tot sensibiliseren en indien nodig actie ondernemen. Maar wat dat concreet zal worden, kan ik nu dus niet zeggen omdat ik maar net op de hoogte ben.”