Voortaan (tijdelijk) toch soep in gemeenteschool: gemeente start proefproject op vraag van leerlingen Robby Dierickx

06 februari 2020

13u28 0 Zemst In de Zemstse gemeentescholen worden geen warme maaltijden of soepen geserveerd, maar in gemeenteschool De Regenboog in Elewijt wordt nu toch een uitzondering gemaakt. Op vraag van de leerlingenraad én na een bevraging bij ouders is de gemeente er immers met een soepproefproject gestart.

Enkele maanden geleden ontving schepen van Onderwijs Joeri Van den Brande (Groen) een brief van de leerlingenraad van De Regenboog met de vraag om toch soep op school te serveren. De leerlingen koppelden er begin dit schooljaar een bevraging bij ouders aan en die bewees dat er wel degelijk een draagvlak voor soep op school is. Liefst 150 van de 280 bevraagde ouders was voorstander. “Na een gesprek met de keuken van het OCMW-rusthuis bleek dat er een mogelijkheid was om twee dagen per week extra soep voor de gemeenteschool in Regenboog te maken”, aldus Joeri Van den Brande. “Sinds vorige week krijgen de leerlingen dan ook op dinsdag en donderdag een tasje soep. Voor één soepje betalen ze 0,50 euro.”

De schepen benadrukt dat het voorlopig nog om een proefproject gaat. “Na de paasvakantie wordt het project geëvalueerd en zal nagegaan worden of we het kunnen uitbreiden. Dat kan door meerdere dagen soep aan te bieden, maar ook door het in de andere gemeentescholen in te voeren.”

In de scholen van het vrije en Gemeenschapsonderwijs in Zemst worden wel warme maaltijden en soepen geserveerd.