Voortaan mondmasker verplicht in domein Sport Vlaanderen (op enkele uitzonderingen na) Robby Dierickx

29 juli 2020

13u49 3 Zemst In het domein Sport Vlaanderen in Hofstade moeten bezoekers voortaan een mondmasker dragen. Alleen wie sport, zwemt of zonnebaadt in de strandzone mag dat zonder mondkapje doen.

Niet alleen in de openbare gebouwen in Hofstade, maar in het hele recreatiedomein geldt sinds woensdag een mondmaskerplicht. Dat laat Sport Vlaanderen op haar Facebookpagina weten. Voortaan moeten bezoekers vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker dragen op de parking, in de speeltuinen, op de grasvelden en de wegen, aan de kassa en in de strandlaan, rondom de skatestreet en in de horecazaken. Alleen tijdens het sporten, het zwemmen en zonnebaden in de strandzone is er geen mondmaskerplicht.

Sinds 22 juni moeten zonnekloppers ook verplicht op voorhand een plekje reserveren op het strand in het domein. Dat kan via de website van Sport Vlaanderen. Om de snelle kassazone te kunnen garanderen, werd voor een uniforme prijs gekozen. Voor een dagje strand betaal je 4,50 euro, een bedrag dat gebaseerd is op de gemiddelde dagprijs van de voorbije jaren. Voor inwoners van Zemst is er echter een speciale regeling: zij mogen gratis zonnebaden.