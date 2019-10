Voorlopig niet meer ‘chillen’ in De Caravan: jeugdhuis tijdelijk dicht door tekort aan bestuursleden Huidig bestuur hoopt dat er snel opvolging gevonden wordt om doorstart te maken Robby Dierickx

01 oktober 2019

15u47 1 Zemst Wie komend weekend wilde ‘chillen’ of een pintje wilde drinken in jeugdhuis De Caravan in Elewijt zal voor een gesloten deur staan. Het bestuur heeft immers beslist om het jeugdhuis tijdelijk te sluiten omdat er geen nieuwe bestuursleden gevonden werden. “Met deze drastische maatregel hopen we jongeren te overhalen om in het bestuur te stappen”, zegt uittredend voorzitter Maarten Rombouts.

Afgelopen weekend organiseerde het huidige bestuur van jeugdhuis De Caravan in de Driesstraat in Elewijt haar jaarlijkse bestuursverkiezingen. Een belangrijke verkiezing aangezien een groot deel van het 12-koppig bestuur aangegeven had afscheid te zullen nemen. “Maar de opkomst was bijzonder mager”, zegt voorzitter Maarten Rombouts, die zelf ook uit het bestuur stapt. “Er waren wel enkele 17- en 18-jarigen die zich kandidaat wilden stellen, maar zij zijn nog wat te onervaren om een jeugdhuis te leiden. Omdat we een vzw zijn, moeten de bestuursleden trouwens verplicht minstens 21 jaar oud zijn. Aangezien we momenteel onvoldoende opvolging gevonden hebben, hebben we beslist om het jeugdhuis tijdelijk en met onmiddellijke ingang te sluiten.”

Een drastische maatregel beseft ook de voorzitter, maar volgens hem is het wel de enige logische keuze. “We hadden er ook voor kunnen kiezen om verder te doen en het jeugdhuis zelf open te houden voor de komende maanden, maar dat zou betekenen dat het steeds dezelfde groep is die zich binnen het jeugdhuis engageert”, aldus nog Maarten Rombouts. “Met deze maatregel hopen we de jongeren dan ook wakker te schudden door zelf het heft in handen te nemen en zich te engageren om het jeugdhuis in de toekomst te leiden.”

Verantwoordelijkheid

Volgens Maarten Rombouts hebben zich inmiddels al twee nieuwe volwaardige kandidaat-bestuursleden aangemeld. “Maar we zoeken nog minstens drie extra leden. Zodra we die gevonden hebben, kan het jeugdhuis opnieuw de deuren openen. Ik ga ervan uit dat het probleem wel opgelost geraakt. De Caravan is een jeugdhuis dat goed draait, dus ik zie de toekomst wel rooskleurig in. Als bestuurslid leer je je verantwoordelijkheid te nemen, wat niet onbelangrijk is in het leven.”

Volle steun

Schepen van Jeugd Tim Borteel (sp.a) vindt het jammer dat De Caravan tijdelijk gesloten is. “Maar ik verwacht dat de deuren binnenkort wel opnieuw open zullen zwaaien”, klinkt het. “Ik begrijp dat het bestuur nu voor een wake-upcall kiest om geëngageerde jongeren aan te trekken. Als gemeente zullen we het (toekomstig) bestuur ook onze volle steun verlenen, want een jeugdhuis is belangrijk voor onze gemeente. In groot-Zemst hebben we immers verschillende goed draaiende jeugdhuizen en jeugdbewegingen.”

Jongeren die zich willen engageren voor De Caravan kunnen het bestuur via de Facebookpagina van het jeugdhuis bereiken.