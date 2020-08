Voor het eerst in 147 jaar geen voetbedevaart Wouter Hertogs

22 augustus 2020

11u01 0 Zemst De voetbedevaart van Zemst-laar naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel gaat dit jaar niet door. Door corona was de bedevaart al van mei naar dit weekend in augustus verschoven en nu dus ook afgelast. Het is de eerste keer in 147 jaar dat de bedevaart niet kan doorgaan.

Elk jaar gaan een vijftigtal Laarenaars te voet naar Scherpenheuvel te gaan. De eerste bedevaart vond plaats in 1874. Het coronavirus steekt er dit jaar een stokje voor. Eerst was er nog het idee om een corona-alternatief te doen maar ook dat idee is nu van de baan. “Omdat afstand houden gedurende het hele traject vrijwel onmogelijk is, zou iedereen een mondmasker moeten dragen en dat zagen we niet zitten”, aldus de organisatie.