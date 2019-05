Vlaamse regering koopt kasteel van barokschilder Peter Paul Rubens Bouwkundig erfgoed staat al bijna 4 jaar te koop en moet toeristische attractie worden Robby Dierickx

24 mei 2019

12u37 2 Zemst Net voor de verkiezingen heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet om het Rubenskasteel in Elewijt te kopen. Het kasteel waarin schilder Peter Paul Rubens tussen 1635 en 1640 woonde, staat al bijna vier jaar te koop. Vlaanderen wil het uitspelen als toeristische attractie. Hoeveel de Vlaamse regering voor het kasteel neertelt, is niet geweten. De aanvankelijke vraagprijs bedroeg 4 miljoen euro.

De geschiedenis van het kasteel het Steen - zoals het officieel heet - gaat terug tot de elfde eeuw. Schilder Peter Paul Rubens kocht het in 1635 en renoveerde het volledig. Ze gebruikten het als buitenverblijf en lieten het feodaal slot ombouwen tot een kasteel in Vlaamse Renaissancestijl. Hij woonde er tot zijn dood in 1640 samen met zijn vrouw Hélène Fourment en schilderde er heel wat beroemde landschappen. Het kasteel zelf werd vereeuwigd in het schilderij ‘Herfstlandschap met uitzicht op Het Steen’. Om die reden kreeg het pand in de volksmond de benaming Rubenskasteel mee. In 1792 werd het echter omgebouwd tot een staatsgevangenis. Uiteindelijk werd het verlaten Steen tijdens de Tweede Wereldoorlog door verschillende troepen gebruikt en gehavend achtergelaten. De huidige eigenaar liet het kasteel sinds 1955 geleidelijk herstellen en restaureren. In 2009 werd het tot slot als bouwkundig erfgoed vastgelegd door Onroerend Erfgoed. Eind 2016 werd het voor 4 miljoen euro te koop gezet. Nu heeft de Vlaamse regering beslist om het historische pand, dat momenteel niet publiek toegankelijk is, aan te kopen.

“Deze unieke kans om dit domein van 80 hectare aan te kopen en open te stellen voor het publiek mogen we niet laten schieten”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). “Het zou toch doodzonde zijn als dit kasteel en de geschiedenis die eraan vasthangt verloren gaan. We willen dit Vlaamse erfgoed in Vlaamse handen houden en het een nieuwe toekomst geven. Het Rubenskasteel is de gedroomde locatie voor een toeristische beleving rond de laatste levensjaren van de wereldberoemde Vlaamse Meester Peter Paul Rubens en zijn muze Hélène Fourment.”

Nieuwe toekomst

De aankoop is momenteel nog niet definitief, maar volgens Weyts lopen er vergevorderde gesprekken met de eigenaar. Nu de regering het licht op groen zette, kunnen de nodige papieren ondertekend worden. Hoeveel de Vlaamse regering uiteindelijk betaalt voor het kasteel is niet duidelijk. De aankoop zal via Toerisme Vlaanderen gebeuren, maar voor de exploitatie zal gezocht worden naar private partners. Concrete plannen met het kasteel heeft de Vlaamse regering voorlopig nog niet, maar de kans dat er een museum in ondergebracht wordt, is volgens de minister relatief klein. De regering denkt eerder aan andere toeristische realisaties zoals een hotel.