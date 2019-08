Verzakking kruispunt Beekstraat met Waenrodehof wordt vanaf maandag hersteld RDK

01 augustus 2019

08u21 0

Op maandag 5 augustus start een aannemer met de herstelling van de verzakking op het kruispunt van de Beekstraat met het Waenrodehof in Eppegem. De opbraak, herstelling en heraanleg van de riolering en de wegenis zullen tot eind augustus duren. Het was enige tijd wachten op de werken omdat een expert aangesteld moest worden aangezien de wegverzakking zich net op de aansluiting van de Beekstraat met het in 2012 nieuw verwezenlijkte gedeelte en de aansluiting van het Waenrodehof bevindt. Tijdens de werkzaamheden is het kruispunt volledig afgesloten voor het verkeer. Er loopt een omleiding via de Kompenhofstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door.