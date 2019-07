Vervloekte vakantie voor Willy en Diane: zes dagen wachten op bagage en terugvlucht afgelast JCV RDK

28 juli 2019

17u02 0 Zemst Wat een deugddoende vakantie op Corsica moest worden, is voor Willy Ribus en Diane Poels uit Elewijt erg hobbelig verlopen. Ze moesten zes dagen wachten op hun kwijtgeraakte koffers en als klap op de vuurpijl werd hun terugvlucht van zaterdag geannuleerd.

Willy en Diane vertrokken twee weken geleden vanop de luchthaven van Zaventem voor wat een welverdiende vakantie moest worden. Bestemming: Corsica. Spijtig genoeg werd de luchthaven net toen geplaagd door technische problemen. Het personeel kon de toevloed door de drukke vakantieperiode niet aan. Gevolg: de bagage van Willy en Diane bleef staan en hun vliegtuig vertrok met 15 koffers te weinig aan boord.

De koffers zouden uiteindelijk een tocht van zes dagen maken om tot op de bestemming van Willy en Diane te raken. “Wij vlogen met Brussels Airlines van Zaventem naar Figari op een uur en 45 minuten en onze bagage heeft er 139 uur over gedaan”, zegt Willy. “Onze koffers zijn per vrachtwagen en met de boot tot op onze bestemming moeten komen. Wat me vooral heeft verontwaardigt, is het gebrek aan communicatie van Brussels Airlines. Wij hebben zelf alle stappen moeten ondernemen om te weten te komen wat er met onze bagage was gebeurd. Van hun kant hoorden we nagenoeg niets. Een berichtje is toch niet te veel gevraagd.”

Willy en Diane deden onder meer beroep op een bevriend personeelslid om meer te weten te komen. Ondertussen probeerden ze er het beste van de te maken met wat goedkope kledij die ze ter plaatse kochten. “Je kan uiteindelijk wel je plan trekken zonder koffer, omdat het moet, maar het was een blok aan ons been omdat je niet weet waar ze zijn”, zegt Willy. “Het was erg teleurstellend voor wat eigenlijk wel een goede vakantie was.”

Vlucht afgelast

Als klap op de vuurpijl werd de terugvlucht van Willy en Diane zaterdag nog afgelast. “Eerst werd er een half uur vertraging gemeld, daarna een uur”, zegt Willy. “Uiteindelijk mochten we naar de gate maar daar meldden ze dat de vlucht uiteindelijk afgelast was. Dan hebben we nog lang moeten wachten op de bus die ons naar een hotel zou brengen. En tijdens heel die weg weer geen informatie. In het hotel was alles wel redelijk goed georganiseerd, maar airco was er bijvoorbeeld niet. Terwijl het een zeer warme nacht werd.”

Uiteindelijk kon het koppel zondag toch weer voet aan de grond zetten in eigen land. “We zijn dan wel weer met een uur vertraging vertrokken”, zegt Willy. “Ik heb ondertussen het gevoel dat ik een boek kan schrijven over deze soap. Voor de rest hebben we een prachtige vakantie gehad in Corsica, maar ik laat het hier niet bij. Het minste wat Brussels Airlines kan doen is onze aangekochte goederen en kleren terugbetalen en een schadevergoeding geven voor de ongemakken die we hebben geleden.”