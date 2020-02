VBS Virgo Sapiens peter van natuurgebieden Bos van Aa en Kollintebos Robby Dierickx

18 februari 2020

15u33 2 Zemst De Vrije Basisschool Virgo Sapiens uit Londerzeel mag zich voortaan peter van de aansluitende natuurgebieden Bos van Aa en Kollintebos in Zemst noemen. Een erkenning voor de school, die er al jaren natuurwerken in uitvoert.

Die werken kaderen in het Educatief Natuurbeheer. Als dank krijgt de school nu het peterschap van het gebied van Natuurpunt. Dinsdagochtend werd dat peterschap officieel gemaakt tijdens een bezoek van de leerlingen aan de bossen in Zemst. Ze staken ook meteen de handen uit de mouwen om zo hun steentje bij te dragen aan de bescherming van de biodiversiteit.

“We stimuleren scholen om deel te nemen aan Educatief Natuurbeheer”, zegt gedeputeerde voor Milieu Bart Nevens (N-VA). “Via dit project leren kinderen de natuur beter kennen door actief mee te helpen met het beheer van een natuurgebied in de buurt. Waar kunnen ze immers beter leren over de natuur dan in de natuur zelf?”

Educatieve ruimte

“Het is fantastisch om te zien hoe de leerlingen zich jaar na jaar inzetten om samen met de vrijwilligers van onze Natuurpuntafdeling de biodiversiteit van deze plek te verhogen”, laat Eddy De Smedt, conservator van het Bos van Aa, weten. “We zijn blij met het engagement van Virgo Sapiens om de natuur in de buurt te verzorgen en te beschouwen als een educatieve ruimte met mogelijkheden om te leren, te ontdekken en te beleven.”

Educatief Natuurbeheer is een project van de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt en laat leerlingen van de derde graad van de lagere school en uit het secundair onderwijs kennis maken met de natuur door hen te laten meehelpen in het beheer van een natuurgebied in de buurt van de school.