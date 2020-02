Vandalen vernielen alweer wildspiegels Reflecterende paaltjes moeten overstekende dieren waarschuwen voor verkeer SHVM RDK

26 februari 2020

13u04 0 Zemst François Verbruggen, ondervoorzitter van Wildbeheereenheid Zennevallei, is het beu: voor het derde jaar op rij worden de vijf wildspiegels op de Humbeeksebaan in Zemst, ter hoogte van het Bos van Aa, vernield door vandalen. François diende dan ook klacht in bij de politie, in de hoop een einde te maken aan het vandalisme.

Op drie verschillende locaties in Zemst plaatste Wildbeheereenheid Zennevallei, met goedkeuring van het gemeentebestuur, wildspiegels langs de kant van de weg. Dat deed ze omdat er steeds meer reeën worden opgemerkt in Zemst. Een van die locaties is de Humbeeksebaan in Zemst-Laar ter hoogte van het Bos van Aa. De spiegels, die meestal bestaan uit een kunststof vervaardigde reflector op een houten paal, waarschuwen overstekende dieren voor naderend verkeer. “De spiegels hebben een blauwe kleur, omdat dit een kleur is die in de natuur niet voorkomt”, zegt Verbruggen. “Van zodra er een wagen aankomt, zien de dieren de schijn van het licht en worden ze automatisch voorzichtiger. En zo kunnen ongevallen vermeden worden. We hebben nog niet vaak te maken gehad met reeën die omver gereden werden, maar het gaat dan ook om een preventieve maatregel.”

Elke zondag

Maar iedere keer opnieuw moet François vaststellen dat de wildspiegels alweer het doelwit geworden zijn van vandalisme. “Op de Humbeeksebaan hebben we vijf wildspiegels geplaatst”, zegt François. “Ondertussen heb ik deze al vier keer vervangen omdat vandalen ze stuk slaan. Elke zondagochtend wanneer ik van de kerk kom, zie ik hoe de spiegels steeds verder en verder kapot gemaakt worden. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat om jonge vandalen die naar huis gaan na een feestje, want iedere keer worden de spiegels stuk geslagen in een weekend.”

Frustratie tegenover jagers

Volgens François zouden de vandalenstreken voortkomen uit een frustratie tegenover jagers. “En ik begrijp dat mensen tegen de jacht zijn. Maar dit is geen daad tegenover de jagers maar tegenover het welzijn van de dieren. Al 45 jaar ben ik jager en ik ben wel al wat kritiek gewoon. Deze daden maken me zelfs al niet meer moedeloos. Ik denk iedere keer: ‘Oké, hier gaan we weer.’ En elke keer opnieuw vervang ik de spiegels.”

“Zo’n vervanging kost vijftien euro. Van die kost liggen we niet wakker, maar het gaat om het principe. Ik ben dan ook klacht gaan indienen bij de politie, die me vertelde dat ze de daders mogelijk op het spoor zijn. Onze vereniging denkt eraan om in de toekomst misschien een bord te plaatsen waarop uitgelegd staat wat deze spiegels precies doen, ook al gaat het maar om een zin.”