Vanaf donderdag verboden te roken rond gemeentehuis Robby Dierickx

30 september 2020

09u14 6 Zemst Nadat eerder al Sport Vlaanderen Hofstade en de Reko Roller Club in Eppegem rookvrije gebieden op hun accommodatie invoerden, doet nu ook de gemeente Zemst dat. Zo mag er vanaf donderdag 1 oktober niet langer gerookt worden in de omgeving van het gemeentehuis en op de parking.

Met ‘Generatie Rookvrij’ wil de gemeente ieder kind, geboren vanaf 2019, in elke fase van het opgroeien beschermen tegen tabaksrook, zodat rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en niet-roken de norm. Bedoeling hiervan is kinderen weerbaarder te maken om later zelf niet te gaan roken. Tegelijk wil men met dit project rokers stimuleren om te stoppen met roken en hen effectieve hulp aanbieden bij hun stoppogingen.

En dus heeft het schepencollege beslist om ook de omgeving van het gemeentehuis rookvrij te maken. Hetzelfde geldt voor de parking. De maatregel gaat vanaf 1 oktober in.