Vanaf dit schooljaar digitaal aanmelden in alle scholen RDK

11 september 2019

10u53 0

Ouders die hun kinderen dit schooljaar in één van de Zemstse scholen moeten inschrijven, zullen dat digitaal kunnen doen. Het gemeentebestuur heeft immers beslist in te stappen in het digitaal aanmeldingssysteem. Op die manier hoeven ouders niet langer naar de school zelf trekken om hun kind aan te melden, maar kunnen ze hun schoolkeuze in een bepaalde periode vooraf doorgeven via een online systeem. Na het toewijzen van de plaatsen krijgen de ouders het bericht om hun kind effectief in de school in te schrijven. Momenteel wordt zo’n digitaal aanmeldingssysteem ontwikkeld zodat het in het voorjaar 2020 operationeel is voor kinderen die vanaf volgend schooljaar naar school moeten.